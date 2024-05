Trgovec serijo fižola preventivno umaknil s slovenskih polic

Kot smo poročali, je eden od kupcev na Hrvaškem doživel grozljivo nakupovalno izkušnjo, ko je doma v konzervi fižola našel del podgane. Znana hrvaška trgovska veriga je odpoklicala celotno serijo fižola (400 gramske konzerve fižola z LOT številko L M261 in rokom uporabnosti 17. 9. 2026) in se stranki opravičil, obiskal pa jih je tudi inšpektor. Izdelek je nastal v obratih italijanskega proizvajalca, zato je hrvaški državni inšpektorat že podal prijavo pristojni evropski instituciji.

Prav tako so pri trgovski verigi Mercator preverili, ali se tudi v Sloveniji nahaja sporni lot z navedenim rokom uporabe. "Dobili smo potrditev, da ni bil distribuiran v Slovenijo. Distribuiran je bil isti lot z drugim rokom uporabe. Niti Mercator niti UVHVVR nimata zabeležene prijave z enako oziroma podobno problematiko," so poudarili.

Ker se izdelek iste znamke prodaja tudi na našem tržišču, smo se z vprašanji obrnili na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). "Pri hrvaških pristojnih organih smo preverili in dobili zagotovilo, da omenjeni lot z navedenim rokom uporabe ni bil distribuiran v Slovenijo. Dobili smo informacijo, da je šlo za enkratno prijavo potrošnika," so nam zagotovili.

Sicer pa se je Mercator odločil za preventivni umik serije z drugim datumom roka uporabe. "V zvezi z umikom rjavega fižola, ki ga je izvedel Konzum, sporočamo, da smo preventivno umaknili lot izdelka z naših polic, ker je to v skladu z našo zavezo, da ob najmanjšem sumu o kakovosti izdelkov zavarujemo interes naših kupcev. Poudarjamo, da serija ni imela enakega datuma roka trajanja, kar pomeni, da proizvodnja ni potekala v enakem času," nam je potrdil trgovec.

Pojasnili so, da s proizvajalcem preverjajo vse podrobnosti primera, sami pa so najprej poskrbeli za preventiven umik. "Seveda pa sodelujemo tudi z vsemi pristojnimi institucijami, ne glede na to, da smo preventivni umik sami že izpeljali," so še dodali.

Iz UVHVVR pa so na naše vprašanje, ali ne bi bilo smiselno umakniti vseh serij izdelka istega proizvajalca, odgovorili takole: "Zakonodaja predpisuje, da morajo izvajalci dejavnosti v primeru neskladnih proizvodov obvezno izvesti njihov umik oziroma odpoklic, če neskladnost predstavlja nevarnost za zdravje potrošnikov. Umik oziroma odpoklic mora zajeti najmanj tisto količino proizvodov, ki so bili proizvedeni pod enakimi pogoji in z uporabo iste surovine. Govorimo o t. i. proizvodnih serijah, s katerimi proizvajalci ločujejo sicer istovrstne proizvode. V primeru pojava določenega neskladja izvajalec dejavnosti oceni razloge za pojav in na podlagi ocene tveganja sprejme odločitev o tem, ali bo poleg serije, v kateri je bilo ugotovljeno neskladje, umikal/odpoklical tudi ostale serije ali ne. Pojav neskladnosti v eni seriji torej nikakor ne pomeni samodejno, da so neskladnosti prisotne v vseh ostalih. Če zelo poenostavimo, gre za podobne prakso, kot jo npr. uporabljajo proizvajalci vozil, ki zaradi določenih napak vršijo t. i. vpoklice."

Poudarili so, da je bila trenutno podana zgolj ena prijava potrošnika oziroma hrvaški pristojni organi drugih primerov niso potrdili. Zdaj so na potezi italijanski pristojni organi, ki morajo natančno pregledati postopke v sami proizvodnji, njihov notranji nadzor ter na podlagi ugotovitev odrediti potrebne ukrepe.