Trgovec zavrača vračilo izdelka z napako: kaj storiti?

Se je tudi vam že zgodilo, da ste v spletni trgovini kupili nekaj, karvam preprosto ne ustreza oziroma vam pravzaprav ni všeč? Ker toomogoča Zakon o varstvu potrošnikov,želite vrniti, a vam prodajalec ne želi vrniti kupnine oziroma zavrača vračilo denarja?Ste po nakupu nekega izdelka ugotovili, da je ta okvarjen ali da ne deluje kot oglaševani izdelek? Kaj lahko naredite?

Kupili ste izdelek bele tehnike v vrednosti več kot tisoč evrov. Ko ste paket odprli, ste ugotovili, da je izdelek na več mestih udarjen, pri tem pa je bila embalaža nepoškodovana. Obvestili ste prodajalca, ki je vaše obvestilo posredoval proizvajalcu. Prodajalec vam je odgovoril, da menjava za drug, brezhiben izdelek ne pride v poštev. Ponudili so vam desetodsotni popust, po vašem večkratnem posredovanju in vztrajanju ste dosegli popust v vrednosti 20 odstotkov, eventuelno pa bi lahko zagato rešili s popravilom izdelka. A to lahko traja, vi pa izdelek nujno potrebujete. Zakon vas ščiti za veliko več, kot vam je bilo ponujeno.

Primerov pravnih vprašanj tudi na področju pogodbenega prava je dandanes obilo na vsakem koraku. Poznate svoje pravice pri nakupovanju izdelkov v fizičnih ali spletnih trgovinah? V prispevku preberite, kdaj lahko kupljene izdelke vrnemo oziroma zamenjamo.

Pri vsakem nakupu blaga s prodajalcem sklenemo prodajno pogodbo, čeprav se tega pogosto ne zavedamo. Pravico glede vračila blaga, možnosti zamenjave in povračila kupnine v splošnem definirata naslednja kriterija: ali gre za brezhiben izdelek ali dejansko za napako (okvaro) na stvari. Ključno je naslednje: pri vračilih ali zamenjavah blaga je treba razlikovati med zahtevkom, ki ga potrošnik uveljavlja v primeru, ko ima izdelek napako, in prošnjo po zamenjavi ali vračilu brezhibnega izdelka, ki ga potrošnik več ne želi imeti iz subjektivnih razlogov. Bistvenega pomena je tudi, ali smo izdelek kupili prek spleta ali fizično v trgovini. Zmotno je prepričanje, da ima potrošnik izdelek, ki ga je že kupil, vedno pravico vrniti. Po drugi strani se dogajajo tudi primeri, ko imate pravico, a na drugi strani naletite na gluha ušesa. Številni ponudniki si nakupne zaplete razlagajo po svoje – v svoj prid in na škodo potrošnikov. Kaj storiti? Četudi ste prepričani v svoj prav, je lahko pot dolga in tudi draga. Ob pravdanju na sodišču v iskanju pravice praviloma spoznamo, da so stroških pravne pomoči zelo visoki.

Ker si marsikdo ne more privoščiti visokih stroškov pri iskanju pravice, se številni odpovejo svojim pravicam. Obstaja boljša rešitev? Gotovo.

V vsakem primeru pa velja: stroški, ki bi jih odšteli za tarife sodnih postopkov oziroma odvetnika, so v primerjavi z zavarovanjem pravne zaščite znatno višji. Če imate sklenjeno zavarovanje pravne zaščite pri Zavarovalnici ARAG , lahko ob prvi težavi pokličete naše odvetnike in jih prosite za nasvet. Zavarovalcu pripada en posvet mesečno, in sicer pri enem izmed izbranih odvetnikov zavarovalnice ARAG. Kontaktnih odvetnikov je približno 70, najdete pa jih lahko po vsej Sloveniji. V primeru spora na sodišču število srečanj in narokov ni omejeno, lahko pa si tudi sami izberete odvetnika. Zavarovalnica ARAG bo v skladu z odvetniško tarifo plačala vse nastale stroške.

1. Izdelki z napako V primeru zamenjave izdelkov z napako je zakonodaja v EU zelo jasna. Če je izdelek okvarjen ali ni videti oziroma ne deluje tako kot oglaševani, ga mora prodajalec popraviti ali zamenjati brezplačno oziroma ponuditi znižano ceno ali vrniti kupnino v celoti. Če izdelek nima obljubljenih lastnosti, uveljavljate t. i. stvarno napako. Stvarno napako lahko potrošnik uveljavlja pri nakupu kateregakoli izdelka, če ne deluje, če nima lastnosti, ki bi jih moral imeti (ali kako drugače ni skladen s pogodbo). Z drugimi besedami – v tem primeru vas zakon ščiti in lahko izbirate, ali želite, da trgovec izdelek na svoje stroške pošlje na servis in vam ga vrne, ga zamenja z drugim izdelkom ali vrne denar. Vsekakor morate zadevo reševati s prodajalcem, ne pa z odgovorno osebo proizvajalca. Če kupljeni izdelek ni skladen s pogodbo, torej ima eno ali celo več napak, odgovornost za takšne napake nosi prodajalec. Pomembno je, da komunikacijo v čim večji meri vodite pisno, blago z napako pa tudi fotografirajte.

2. Vračilo ali zamenjava brezhibnega izdelka Če gre za vračilo ali zamenjavo brezhibnega izdelka, je situacija nekoliko drugačna. Prodajalec ni dolžan zamenjati brezhibnega izdelka, prav tako ni dolžan zanj izstaviti dobropisa ali vrniti kupnine, razen če je to izrecno obljubljal. Ali bo prodajalec zamenjal brezhiben izdelek, zanj izstavil dobropis ali vrnil kupnino, je torej odvisno od njegove poslovne prakse. Velikokrat v duhu dobrih poslovnih običajev prodajalci omogočijo tudi zamenjavo brezhibnega izdelka, a na to se ne gre zakonsko zanašati. Veliko prodajalcev ima rok za vračilo izdelkov naveden že na računu. 3. Izdelki, kupljeni preko spleta ali telefona Prodaja na daljavo kupcu onemogoča fizičen pregled stvari, zato je varstvo njegovih pravic tukaj bolj obsežno. Če je potrošnik na primer izdelek kupil prek spleta, po telefonu ali na predstavitvi izdelkov zunaj prodajalčevega poslovnega prostora, ima možnost, da odstopi od pogodbe v 14 dneh od takrat, ko je izdelek prejel, ne da bi moral pri tem navesti razlog za odstop. Prodajalec vam mora nato v 30 dneh povrniti kupnino.

4. Vračilo daril Za izdelke, ki ste jih prejeli v dar in vam ne odgovarjajo ali vam niso všeč, velja enako pravilo kot za brezhibne izdelke. Prodajalec se lahko skladno s svojo poslovno prakso sam odloči, ali bo te izdelke zamenjal, a tudi v teh primerih prodajalci običajno omogočijo vračilo ali zamenjavo izdelka. Kadar podarjate na primer oblačila ali kak drug izdelek, za katerega niste povsem prepričani, ali bo obdarjencu ustrezal, je dobro, da shranite račun ravno za primer, če bi ga obdarjenec potreboval ob menjavi. Prav tako ne smete pozabiti shraniti računa ob nakupu elektronskih ali drugih naprav za primer uveljavljanja garancije ob morebitnih napakah ali okvarah. 5. Zamuda pri dobavi naročenega blaga Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) določa, da mora prodajalec svojo obveznost iz prodajne pogodbe izpolniti takoj, najpozneje pa v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, razen če sta se stranki dogovorili drugače. Če prodajalec naročenega blaga ne dobavi niti v primernem dodatnem roku, ki ga določi potrošnik, ali če zavrne dostavo blaga, lahko potrošnik odstopi od pogodbe, prodajalec pa mu mora nemudoma vrniti vsa opravljena plačila.

Naš nasvet: Pri vseh navedenih primerih je pred nakupom izdelka smiselno, da se pozanimate, kakšni so pogoji vračila. Vsekakor vam svetujemo, da vedno shranite račun. Tega ob vračilu oziroma zamenjavi zahteva večina prodajalcev. Prav tako priporočamo, da shranite tudi embalažo, saj se lahko zgodi, da prodajalec ne bo omogočil vračila ali zamenjave, če bo embalaža izdelka poškodovana.

Pravna pomoč tudi na drugih področjih življenja in vsakdana Položajev, ko bi potrebovali odvetnika ali različne oblike pravne pomoči in zaščite, je veliko, razširjena pa so na vsa področja našega življenja in vsakdana – službo, družino, promet in nepremičnine. Zavarovanje pravne zaščite je za zavarovalnico ARAG osebno, kot je osebno vaše življenje. Zato si lahko izberete tako zavarovanje, kot vam ustreza. Paket Varnost je osnovni del zavarovanja pravne zaščite in je vedno vključen. Pokriva osnovne potrebe vašega zasebnega življenja. K paketu Varnost pa lahko dodate naslednja področja:

