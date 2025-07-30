Svetli način
Slovenija

Trgovina z ljudmi: kdo so žrtve in kdo storilci?

Ljubljana, 30. 07. 2025 19.42 | Posodobljeno pred 10 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Denis Malačič
Komentarji
0

Trgovina z ljudmi. Tema, za katero mislimo, da je daleč stran od nas, a ni, dogaja se tudi med nami. Žrtve so otroci, ženske in moški, ujeti v mreže prevar, izkoriščanja in nadzora. Prisilno delo, spolna zloraba, beračenje. Lani je policija obravnavala 43 primerov suma trgovine z ljudmi, letos do konca junija že 12. To niso oddaljene zgodbe, temveč realnost našega vsakdana. Kdo so žrtve? Kako delujejo storilci? In najpomembneje: kako jih prepoznati in jim pravočasno pomagati?

24ur.com
