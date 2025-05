Trgovina z ljudmi v Kobaridu? Delali po 16 ur brez premora

Na notranjem ministrstvu je konec aprila 2024 potekal sestanek o kobariškem gostincu Alešu Hvala, ki je novačil filipinske delavce kot ceneno delovno silo proti plačilu okoli 3000 do 5000 evrov. V novačenju so prepoznali vse elemente trgovine z ljudmi.

O kršitvah je policijo najprej opozoril uslužbenec ministrstva za zunanje zadeve, na katerega so se obrnili filipinski delavci, Hvala pa se je aprila osebno oglasil na zunanjem ministrstvu ter poizvedoval, kdo ga je prijavil.

V začetku maja pa je filipinska ambasada na Dunaju objavila, da je desetim delavcem v Sloveniji, domnevno žrtvam trgovine z ljudmi, zagotovila finančno pomoč.

V zapisu ambasade piše, da so bili leta 2023 rekrutirani kot hotelski in gostinski delavci, nato pa premeščeni k drugemu delodajalcu, lastniku gostišča Ribič Damirju Pribcu, kjer so delali v nečloveških pogojih, so še navedli v oddaji Tarča.

Po pričevanjih delavcev so jih nadrejeni trpinčili, plačali pa manj, kot jim je bilo obljubljeno. Delali so po 16 ur na dan, včasih brez premora. Hvala in Pribac sta kršitve zanikala, minister za delo Luka Mesec in glavna inšpektorica inšpektorata za delo Katja Čoh Kragolnik pa sta med drugim potrdila, da je bil pri obeh gostincih večkrat opravljen inšpekcijski nadzor, preiskava pa še poteka.