Ranljive osebe med epidemijo v večji nevarnosti, da postanejo žrtve trgovine z ljudmi

Gre namreč za izrazito multidisciplinarno področje, ki zahteva usklajen pristop različnih deležnikov in mora poleg preventivnih aktivnosti, preiskovanja teh kaznivih dejanj in pregona storilcev vključevati tudi ustrezno zaščito in pomoč žrtvam trgovine z ljudmi. Ministrstvo za notranje zadeve tako že več let financira program oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v varnem prostoru, Policija pa v okviru Sklada EU za notranjo varnost že drugo leto zapored sofinancira program reintegracije žrtev trgovine z ljudmi. Zaznava navedene problematike je odvisna predvsem od proaktivnih dejavnosti policije, storilci, ki izkoriščajo ranljive, revne in osamljene posameznike, pa žal mnogokrat ostanejo nekaznovani.

"V današnjem času, ko se srečujemo s povečanimi migracijami ter epidemijo covid-19 in njenimi posledicami, so ranljivi posamezniki, ki že tako živijo v negotovih okoliščinah, v še večji nevarnosti, da postanejo žrtve trgovine z ljudmi. V teh kritičnih časih je zato ključnega pomena, da organi odkrivanja, preiskovanja in pregona okrepijo svoja prizadevanja v boju proti trgovini z ljudmi," je poudaril Hojs.