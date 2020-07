Trgovine bodo ob nedeljah spet lahko odprte.

Vlada je sporočila, da je na današnji redni seji sprejela spremembo Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katero se odpravi določitev minimalnega obratovalnega časa in odpravi prepoved obratovanja trgovin ob nedeljah in z zakonom določenim dela prostih dnevih. S tem je trgovcem znova omogočila, da obratovalni čas določijo v skladu s svojo poslovno odločitvijo.

Medtem še vedno ostajajo zaprti nočni klubi in diskoteke.

Prav tako je vlada podaljšala veljavnost odloka o obveznem nošenju zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza v zaprtem javnem prostoru ter obveznega razkuževanja rok.

Odločili so se tudi, da se obstoječe omejitve iz odloka o omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi uporabljajo še naprej.