Trgovine bodo skladno z odlokom lahko odprte le še to nedeljo

Kot so še dodali na ministrstvu, so se glede tega uskladili v četrtek, o tem pa so že obvestili Trgovinsko zbornico Slovenije in Sindikat delavcev trgovine Slovenije.

Slednji prav zdaj na novinarski konferenci predstavlja zahtevo za dopolnitev in omejitev krajevne in časovne veljavnosti odredbe za možnost odprtja prodajaln, ki jo je sindikat v minulem tednu naslovil na državne organe. "Ko bo odlok dejansko preklican, lahko bi že bil, bomo v to tudi verjeli," je na novinarski konferenci med drugim dejal generalni sekretar sindikata Ladi Rožič.

Na ministrstvu se ob skorajšnjem preklicu odloka zahvaljujejo vsem trgovcem in trgovinam, ki so prizadetim v poplavah z delom ob nedeljah in praznikih omogočili hitrejšo izvedbo sanacije.

Trgovine so lahko sicer skladno z odlokom za nedelje in praznike, ko so trgovci odpirali večinoma trgovine z živili na najbolj prizadetih območjih, same določale odpiralni čas.