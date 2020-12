Trgovine bodo to nedeljo izjemoma odprte

Čeprav velja, da morajo biti trgovine ob nedeljah zaprte, bo 3. januar izjema, je odločila vlada. Da ne bi bile trgovine zaprte tri dni zapored, so kot izjemo predlagali tudi 27. december, česar pa niso sprejeli pravočasno, zato so to iz besedila črtali. PKP 7 v DZ sprejemajo danes.

Na odboru DZ za finance je bilo ob obravnavi PKP 7 govora tudi o trgovinah. Čeprav morajo biti te ob nedeljah zaprte, bodo to nedeljo, 3. januarja, odprte. Da ne bi bile zaprte tri dni zapored, je vlada kot izjemo predlagala tudi 27. december, kar pa je DZ že zamudil, zato je odbor včeraj ta datum iz besedila črtal. V DZ sicer sedmi protikoronski zakon potrjujejo danes. Tudi ta, tako kot predhodnih šest, prinaša ukrepe za pomoč gospodarstvu in zaščito delovnih mest, pa tudi vrsto dodatkov za najranljivejše skupine prebivalstva.