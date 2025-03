Trgovine Modiana zapirajo svoja vrata

Po tem, ko so bile trgovine Modiana zaprte mesec dni, je bila novembra lani sklenjena pogodba med Fortenovo, lastnico Mercatorja, in družbo Montecristo, lastnico Modiane.

"Verjamem, da v nadaljevanju do podobnih nesoglasij ne bo prihajalo," je 22. novembra lani dejal odvetnik Modiane. Da sta obe strani zadovoljni z dogovorjenim, je pripomnil odvetnik Mercatorja.

A dogovorjeno ni trajalo dolgo. 10. februarja je od sklenjene pogodbe najprej odstopil Montecristo, nato pa še Mercator. Zagovornik Modiane je pojasnil, da so se tako odločili zaradi previsoke najemnine. "Montecristo je 10. februarja 2025, skladno z določili najemne pogodbe, podal odstopno izjavo z učinkom na dan 30. junij 2025. Odstop od pogodbe je zatem potrdil tudi Mercator."

Modianin odvetnik je povedal, da komercialni pogoji z Mercatorjem oziroma Fortenovo niso bili sprejemljivi. "Najemnine so neproporcionalne, dejansko povsem izven tržnega konteksta," je povedal.

Vse svoje trgovine v Mercatorjevih nakupovalnih središčih mora Modiana tako izprazniti do 30. junija letos. In kako so to v torek sporočili zaposlenim? "Dragi vsi, obveščamo vas, da bo uprava družbe Montecristo SL d. o. o. z dnem 30. junijem zaprla vse trgovine v Sloveniji, ki se nahajajo v nakupovalnih središčih v lasti ali upravljanju Poslovnega sistema Mercator d. o. o.," so zapisali.

Dokončno svoja vrata tako zapira 10 trgovin: tudi v Mariboru, Kamniku, Domžalah, Slovenskih Konjicah, Krškem, na Ptuju in v ljubljanskem Maxi marketu.

Zaposleni pa ostajajo v veliki negotovosti, saj ne vedo, kakšna usoda jih čaka oziroma ali bodo s 30. junijem ostali brez zaposlitve. Odvetnik je povedal, da odločitve glede tega še ni in da bodo vse pravočasno sporočili, saj da načrt zapiranja še pripravljajo. "Upamo, da bo Mercator za te iste pogoje, ki jih je tržil naši stranki, našel še kakšnega najemnika, čeprav iskreno dvomimo v to," je še povedal.

A da je zanimanja veliko, pravijo pri Mercatorju, kjer so takoj po odpovedi pogodbe začeli iskati nove najemnike. Mercator je sicer tik pred sklenitvijo pogodbe z novim najemnikom, ki bi prevzel prostore, v katerih trenutno domuje Modiana. Modiana naj bi se medtem že pripravljala na odprtje novih trgovin v drugih nakupovalnih središčih, v desetih Mercatorjevih pa že čistijo zaloge.