Bodo trgovine odprte že to nedeljo?

Prepričani so, da za to ni več nobenega tehtnega razloga, in od vlade pričakujejo, da bo omogočila odprtje trgovin že to nedeljo. " Nadaljnje zaprtje prodajaln ob nedeljah že ima škodljiv vpliv na poslovanje trgovcev ter na ohranjanje števila delovnih mest, " opozarjajo. Vlada, so prepričani, bi jim morala prisluhniti tudi zaradi zahtevne gospodarske situacije, v katero je državo pahnila pandemija. " Potrošnja je v tem trenutku ključnega pomena za gospodarsko rast, trgovinska panoga pa ima pri oživljanju potrošnje še posebej pomembno vlogo, " so zapisali. Poleg tega pa, še dodajajo, je zdaj toliko večja gneča ob petkih in sobotah, zato je tudi tveganje za okužbo z novim koronavirusom večje.

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS) medtem ostaja trdno na nasprotnem bregu. "Naše mnenje je, da bi morale biti trgovine zaprte ob nedeljah, in to odločitev vlade pozdravljamo," je dejal njegov generalni sekretar Ladi Rožič.

Argumenta, da bo zato treba zmanjševati število delovnih mest, ne sprejme. Prodajalci in prodajalke že zdaj delajo več kot 40 ur tedensko, presežne ure pa v veliko primerih na koncu izbrišejo, je opisal realnost preštevilnih zaposlenih. "Nikoli teh ur ne porabijo vseh, ostane na stotine ur, ki jih ne bi smelo ostati, in na koncu leta jim plačajo neko bagatelo. Če jim plačajo, če jih ne izbrišejo," je dejal sogovornik, ki trgovce obtožuje, da "izkoriščajo ljudi do nezavesti za minimalno plačo". Večina prodajalcev in prodajalk dobiva doplačilo do minimalne plače, medtem ko so prav v trgovski dejavnosti menedžerji plačani največ, je poudaril.

Poleg tega Rožič trdi, da trgovinska zbornica potvarja podatke o nedeljskem delu, saj navajajo podatke za trgovino z avtomobili in avtomobilskimi deli, ki je res utrpela padec prometa, medtem ko trgovina z živili beleži rast. Promet se po opažanjih sindikata porazdeli med dnevi, zato nedeljsko zaprtje trgovin nima negativnega učinka. Na argument trgovcev, da je ob petkih in sobotah posledično večja gneča in zato večja nevarnost okužbe, pa odgovarja kratko: "To je larifari."

"Lani je bilo najbolj idealno leto v trgovini in nikoli v zgodovini ne bodo več tega dosegli, vse pa planirajo na lansko leto, namesto da bi realno planirali in dobiček razporedili na krizna leta," je bil kritičen sogovornik.