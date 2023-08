Trgovine s hrano, tehničnim blagom in otroško opremo bodo v nedeljo odprte

Na vladi in pristojnih ministrstvih so obravnavali pobudo, ki bi dopuščala odprte trgovine v nedeljo in ob praznikih. "Da bi nujna sanacija stekla hitreje in da bi ljudje lahko dobili nujne stvari," je povedal Šestan.

Odprtje trgovin ob nedeljah in praznikih je mogoče le skozi odredbo, ki jo izda poveljnik civilne zaščite. Šestan je napovedal, da jo bodo izdali še danes popoldne. Odredba se bo glasila: "Prodajalne, ki prodajajo živila, tehnično blago ali otroško opremo, so lahko odprte ne glede na določbe zakona o trgovini, tudi ob nedeljah in praznikih."