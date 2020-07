Katere trgovine bodo odprte že to nedeljo?

Po objavi v uradnem listu je z današnjim dnem stopila v veljavo včerajšnja odločitev vlade, da odpravi prepoved obratovanja trgovin ob nedeljah in praznikih. "S tem se trgovcem znova omogoči, da obratovalni čas določijo v skladu s svojo poslovno odločitvijo in upoštevaje potrebe potrošnikov," so pojasnili na vladi. Trgovci so to odločitev vlade pozdravili. Veliko živilskih trgovin se namreč odpira že to nedeljo, odprte bodo tudi nekatere neživilske trgovine.

Da bodo njihove poslovalnice odprla svoja vrata že to nedeljo, 26. julija, so nam do zdaj potrdili z uprav trgovin Hofer in Mercator. Trgovine Spar in Interspar pa se odprejo naslednjo nedeljo."Od 2. avgusta dalje bodo naše trgovine ponovno obratovale po delovnem času, kakršen je veljal pred razglasitvijo epidemije covid-19," so sporočili s tamkajšnje službe za odnose z javnostjo.

Odziv kupcev na ponovno odprtje trgovin ob nedeljah je, kot pravijo, različen."Nekatere trgovine imajo ob nedeljah velik obisk, druge manjšega," povejo v Mercatorju in dodajo, da bodo prav glede na povpraševanje kupcev določili delovni čas posameznih trgovin. To nedeljo bodo zagotovo odprli vse hipermarkete in supermarkete, trgovine v turističnih krajih ter trgovine M tehnike, ki so v istih trgovskih centrih kot Mercatorjeve trgovine.

Hofer bo odprl vse svoje poslovalnice. "Ob tem bi radi pojasnili, da dosledno upoštevamo veljavno zakonodajo, kot tudi dogovore socialnih partnerjev," so poudarili.

Dodatek za delo ob nedeljah predstavlja 6,5-odstotkov mesečne plače

Javnomnenjske ankete kažejo, da večina Slovenk in Slovencev podpira zaprtje trgovin ob nedeljah (konec koncev je bil takšen tudi rezultat referenduma že leta 2003), kot razlog pa večina navede, da si tudi prodajalci in prodajalke zaslužijo proste nedelje in praznike, da je to dan, ki naj ga preživijo s svojimi družinami.

No, vodstva trgovskih verig pa pravijo, da si veliko njihovih zaposlenih celo želi delati ob nedeljah. Razlog: boljša plača. "Za nedeljsko delo, skladno s kolektivno pogodbo, naši zaposleni prejemajo 100-odstotni dodatek na opravljeno uro. Velik del naših sodelavcev v prodaji tako samoiniciativno izrazi željo po razporeditvi dela na nedeljo," pravijo v podjetju Hofer. Dodatek za delo ob nedeljah pri njihovih zaposlenih v povprečju znaša 75 evrov na mesec oziroma približno 6,5 odstotkov mesečne plače prodajalke oziroma prodajalca s skrajšanim delovnim časom (30 ur na teden).

Tudi zaposleni v Lidlu za delo ob nedeljah prejmejo 100-odstotni dodatek: "Konkretno to pomeni v povprečju dodatnih 60 evrov bruto za vsako delovno nedeljo oziroma za dve delovni nedelji dodatnih 120 evrov bruto na mesec. Naj še poudarimo, da naši zaposleni v trgovinah delajo največ pet dni v tednu, torej nedelja za tistega, ki dela na ta dan, ni dodaten delovni dan v tednu, pač pa je v sklopu teh petih dni,"je povedala predstavnica podjetja Tina Cipot.

Na vprašanje, ali bi – če bi trgovine ob nedeljah morale ostati zaprte – sledila odpuščanja, pa so v podjetju Hofer odgovorili: "Dolgoročno bi to vsekakor imelo opazne posledice na naše poslovanje, saj bi tovrstni ukrep zmanjšal promet trgovin, skrajšani odpiralni časi pa bi posledično vplivali tudi na zaposlitveno strukturo."

V Lidlu in Jagru še neodločeni: Čakamo, kaj bo storila konkurenca

"Lidl Slovenija zaenkrat ne spreminja odločitve o ponovnem odprtju. Naše trgovine bodo to nedeljo, 26. julija, zaprte. O nadaljnjih korakih se bomo zaradi zagotavljanja konkurenčnosti ter stabilnosti podjetja in ohranitve delovnih mest odločali glede na odziv konkurence," so sporočili z uprave podjetja.

V zadnjih treh letih so sicer ob nedeljah opazili povečevanje števila obiskovalcev, "tudi takih, ki zaradi delovnih obveznosti med tednom in ob sobotah bodisi ne utegnejo opraviti nakupa bodisi ga želijo opraviti skupaj z družino".