Trgovine z dodatnimi ukrepi: ponekod površine razkužujejo vsakih nekaj ur

Zaradi koronavirusa so številni trgovci sprejeli dodatne ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni – dodatna razkužila za delavce in kupce ter dodatno razkuževanje nakupovalnih površin, ponekod tudi vsakih nekaj ur. O pomembnosti rednega razkuževanja so obvestili tudi zaposlene in jim razdelili osebna razkužila.

Preverili smo, kako se naši največji trgovci "spopadajo" s prisotnostjo koronavirusa v Sloveniji. Zanimalo nas je, ali so poskrbeli za preventivne ukrepe in kako lahko za higieno poskrbijo zaposleni, ki so vsakodnevno v stiku z večjim številom ljudi. V mariborskem Europarku odgovarjajo, da že dlje časa izvajajo previdnostne ukrepe in sledijo priporočilom zdravstvenih organizacij o rednem in pravilnem umivanju rok. Poudarjajo, da izvajajo poostreno dezinfekcijo površin, ki se jih obiskovalci najpogosteje dotikajo. K uvajanju preventivnih ukrepov so pozvali tudi najemnike lokalov in pogodbene partnerje, ki so jim poslali vsa podrobnejša navodila. Prav tako so o primernem delovanju in ravnanju obvestili vse zaposlene. Podobno odgovarjajo tudi v ljubljanskem Cityparku, kjer prav tako že dlje časa izvajajo previdnostne ukrepe. Poleg priporočil o rednem in pravilnem umivanju rok izvajajo tudi poostreno dezinfekcijo površin, ki se jih obiskovalci najpogosteje dotikajo. Tudi oni so vse najemnike lokalov pozvali, da uvedejo preventivne ukrepe, in jim poslali podrobnejša navodila. O primernem delovanju in ravnanju so obvestili in prosili tudi vse zaposlene.

Higiena kašljanja in kihanja

V Hoferju odgovarjajo, da so uvedli številne preventivne ukrepe. Površine, ki se jih kupci dotikajo pogosteje, vključno z ročaji vrat, območje blagajne, oddelek pekarne, zlagalna polica in podobno, razkužujejo vsakih nekaj ur. Posebno pozornost namenjajo tudi ročajem nakupovalnih vozičkov in košar, ki jih temeljito razkužujejo vsakodnevno. V kratkem bodo v trgovinah na voljo tudi postaje za razkuževanje rok, med tem časom pa si lahko kupci roke razkužijo ob blagajni, kjer imajo tudi zaposleni na razpolago ustrezna razkužila. Dodajajo še, da posebno pozornost namenjajo tudi zaposlenim v trgovini, ki so v vsakodnevnem stiku z večjim število ljudi. Razkužila za roke so jim na voljo na ključnih točkah, med drugim na blagajni, na oddelku pekarne in v toaletnih prostorih. Prejeli pa so tudi informacije o splošnih preventivnih ukrepih, med katerimi je posebej poudarjena ustrezna skrb za splošno higieno – higiena kašlja, umivanje rok, ohranjanje medosebne razdalje ...



Številne preventivne ukrepe so uvedli tudi na področju uprave in skladišča, do nadaljnjega so prilagodili tudi nekatera organizacijska vodila – zmanjšali so število sestankov, preložili vse nenujne poti, izobraževanja ... Tudi v Lidlu pozorno spremljajo trenutno dogajanje. Še pred prvim potrjenim primerom so vzpostavili ukrepe za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja. Skupina se srečuje dnevno in je oblikovala različne postopke za različne scenarije, ki zagotavljajo optimalni operativni postopek v trgovinah, skladišču in upravi v posebnih okoliščinah.

Zaposlene obveščajo o upoštevanju higienskih predpisov in pravočasnem zdravniškem posvetovanju v primeru simptomov bolezni. Trgovine in skladišča so opremili z zadostno količino razkužil, da si lahko zaposleni redno razkužujejo roke med delom. Iščejo pa možnosti za nabavo dodatnih razkužil za kupce. Pojasnjujejo, da nimajo podatkov, da bi se virus lahko prenašal prek površin ali prek neživilskih izdelkov ali živilskih izdelkov, bodo pa po potrebi v tesnem sodelovanju z oblastmi izvajali nadaljnje ukrepe za zaščito zaposlenih in strank. Vse zaposlene so obvestili o zmanjšanju mednarodnih poslovnih potovanj in omejitvah mednarodnih srečanj. Ustavili so tudi vsa morebitna poslovna potovanja v določena karantenska območja, zaposlenim pa so svetovali previdnost pri odpravljanju na zasebne poti. V Sparu poudarjajo, da skrbno izvajajo ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni in da sledijo navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Za kupce so na vidna mesta namestili razkužila, uvedli dodatno razkuževanje prodajnih pultov, zaposlenim na blagajni pa razdelili tudi osebna razkužila za redno razkuževanje rok. Vsem zaposlenim so tudi dali navodila, da ravnajo po priporočilih uradnih institucij, poleg tega jih dnevno opozarjajo na pomembnost rednega razkuževanja. Poostrili so nadzor in namestili dodatna razkužila v prostorih za zaposlene – to so skupni prostori, garderobe, toaletni prostori. V vseh svojih trgovinah so uvedli temeljito razkuževanje nakupovalnih vozičkov in košar zjutraj pred odprtjem trgovin in tudi čez dan.

