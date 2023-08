Trgovine začasno lahko odprte tudi ob nedeljah in praznikih

Kot je v soboto pojasnil civilne zaščite Srečko Šestan, bodo trgovine same določale odpiralni čas. Po državi je že v soboto odprla vrata večina trgovin na prizadetih območjih, je pa dostop do njih ponekod otežen. Kot so že sporočile nekatere trgovske družbe, bodo nekatere njihove poslovalnice odprte tudi danes. Sicer pa v trgovine na prizadetih območjih pospešeno dostavljajo pitno vodo v embalaži ter druga osnovna živila, danes pa bodo odprte tudi nekatere trgovine s tehničnim blagom.