Slovenija

Trgovinska zbornica podpira božičnico, a le prostovoljno

Ljubljana, 08. 10. 2025 13.00 | Posodobljeno pred 59 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , M.S.
Komentarji
45

Člani upravnega odbora Trgovinske zbornice Slovenije so na seji razpravljali o aktualnih zakonodajnih pobudah in gospodarskih razmerah, ki vplivajo na poslovanje trgovine. Pridružil se jim je tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, ki so mu povedali, da božičnico podpirajo, a le prostovoljno.

Predsednica TZS Mariča Lah je v predstavitvi trenutnega stanja v trgovinski panogi opozorila, da se sektor sooča z vse večjimi pritiski in stroški, zaradi česar postaja njegovo poslovanje vse bolj zahtevno. Po podatkih Ajpesa so v letu 2024 prihodki v trgovini stagnirali, neto čisti dobiček se je znižal, stroški dela so se povečali za 6,6 odstotka, produktivnost pa zgolj za 1,3 odstotka.

V letu 2025 v trgovini že zaznavajo tudi prve znake krčenja števila zaposlenih, zmanjšuje se število prostih delovnih mest v dejavnosti, so danes sporočili iz TZS.

Na seji so ministra Luko Mesca opozorili, da je Slovenija po skupni obremenitvi plač na šestem mestu med državami z najvišjimi obremenitvami tako davkov kot tudi prispevkov. Ta podatek pa je še nekoliko višji, če se doda še prispevek za dolgotrajno oskrbo.

Vsa ta bremena že imajo posledice v upadanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Člani upravnega odbora TZS so tako ministra opozorili na zahtevne gospodarske razmere in na nepredvidljivo poslovno okolje, kar slabi konkurenčnost. Posledice so vidne v selitvah podjetij v druge države, med drugim na Hrvaško.

Opozorili so tudi na hitro rastoče število bolniških odsotnosti. To se je v letu 2024 povečalo za več kot petino, kar pomeni skupni strošek za gospodarstvo in državo v višini več kot ene milijarde evrov letno, od tega več kot 180 milijonov evrov v trgovini. Na zbornici zato pričakujejo, da bodo v petek na seji Ekonomsko-socialnega sveta predstavljeni konkretni kratkoročni ukrepi za zajezitev absentizma, pa tudi za razbremenitev stroškov dela.

Božičnica
Božičnica FOTO: Shutterstock

Mesec pripravljen na dialog

Minister je v razpravi izpostavil pripravljenost za nadaljevanje dialoga s socialnimi partnerji ter izpostavil, da slovensko gospodarstvo vstopa v zahtevno obdobje, ki je posledica predvsem globalnih gospodarskih razmer in geopolitične nepredvidljivosti. Glede absentizma je opozoril, da je eden izmed ključnih izzivov prelahka dostopnost do bolniških odsotnosti. Meni, da bo treba ta pojav sanirati, kot tudi zagotoviti več nadzora in odgovornosti pri odobravanju bolniških staležev.

V zvezi z višino minimalne plače za leto 2026 je Mesec napovedal, da se bo novembra o tem posvetoval s socialnimi partnerji. Trgovci so mu predlagali, da se v prihodnje višina minimalne plače določi najkasneje do konca septembra tekočega leta za prihodnje leto, ko podjetja že pripravljajo svoje poslovne načrte za prihodnje leto.

Glede predloga vlade za uvedbo obveznega izplačila božičnice pa so člani upravnega odbora poudarili, da božičnico podpirajo, vendar mora biti prostovoljna ter brez davkov in prispevkov. Le tako bo namreč ohranila svoj prvotni namen, to je spodbujanje uspešnosti, ne pa kaznovanja podjetnosti, so zapisali v TZS. Mesec je pojasnil, da gre le za izhodišča za nadaljnja pogajanja v okviru socialnega dialoga, predstavnike trgovcev pa pozval, naj pripravijo vsebinske nasprotne predloge.

trgovci trgovinska zbornica božičnica
KOMENTARJI (45)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Julijann
08. 10. 2025 13.58
Vi pa lahko nehate že privijat cene. Vsak teden vse dražje. Kar me pa najbolj razjezi pa potem tiste blesave akcije s kar 50% popustom. Od kje pa kar taka akcija? Normalno ceno izdella in k vragu tiste akcije.
ODGOVORI
0 0
E.Nigma
08. 10. 2025 13.56
Ali to velja za vse vere ali samo za Katoličane? Na primer, kaj pa če je ateist ali budist, musliman? Zakaj bi ta prejel božičnico ? Da bo za denar zatajil lastno vero? Ali bi morda z to obljubo kupujete glasove? Torej lahko pričakujemo, da bodo podjetja na razgovoru za delo, ne samo, da te sprašujejo koliko otrok imaš ali jih sploh imaš in zakonski stan, spraševali še po veroizpovedi? Aja pa še nekaj me zanima. Kako to, da ste levi za božičnico, ki je pravzaprav zaradi Katoliške vere ZA, a istočasno pa pljuvati po RKC in župnikih in proti učenju verouka v šolah? Čudni ste vi to ptiči. Podobnost z vašim idolom PV in tem nazivom je zgolj slučajna. PM.
ODGOVORI
0 0
Julijann
08. 10. 2025 13.56
Taka nepremišljena in nedodelana Golobova beseda, bonsedaj naredila celo štalo.
ODGOVORI
0 0
Pat kabala
08. 10. 2025 13.53
A sedaj jo je pa prepovedano dati? Hahahahah
ODGOVORI
0 0
123soba
08. 10. 2025 13.52
+2
Vse plačamo potrošniki. Lastniki si tlačijo na stotine milijonov v žepe....
ODGOVORI
2 0
čevapgpt
08. 10. 2025 13.51
+2
Kot vedno, delavec takratko potegne, gazda se pa novemu sluzbenemu avtu zase ne bo odpovedal.
ODGOVORI
2 0
E.Nigma
08. 10. 2025 13.48
Če delaš v JU si pa res ni težko privoščiti bolniško. Sploh pri pogodbi za delo za nedoločen čas. Pač eno okence manj odprto. Sodelavka te malo te pač malo bolj pregoreva saj naredi eno stranko več kot drugače do prve kavice, ker je slučajno naletela na nezahtevno stranko in je hitro uredila zadevo. 🥳
ODGOVORI
0 0
Neža0O1
08. 10. 2025 13.42
+6
Jaz nebi dal božičnice, če ni potrebno. Raje jo zapravim zase, kot SPjovc.
ODGOVORI
6 0
daiči
08. 10. 2025 13.52
Slabo ti razmislas na dovgi rok. S tem ce das svojm dobrm zaposlenm bozicnco dobis zaneslive ludi na dolgi rok k bojo lojalni. Tist k pa daje slabo placo in nč božičnce pa loh vsak tedn nove ludi iše, pa jh na nov uči, pol k se pa neki naučijo pa so uporabni, grejo pa stran, in jovo na novo.
ODGOVORI
0 0
daiči
08. 10. 2025 13.56
Pa zapomn si, folk k je garov za minimalca pa biv tih je že šu u penzijo al pa bo vsak cajt šu, mlajši k prhajao vzadi ti bojo za slabo placo sam tolk cajta delal d nov đob najdejo.
ODGOVORI
0 0
kr nekdo
08. 10. 2025 13.42
+1
v tem letu so nam vzeli že lepo božičnico. Sam nazaj naj to popravijo pa bomo zelo veseli
ODGOVORI
1 0
REMIGRACIJA ZDAJ
08. 10. 2025 13.39
+6
pod golobom in kučanovimi komunisti država propada. Pravkar so vam brezsramno sporočili, da vas bodo do leta 2046 pokradli še za milijardo evrov (pod pretvezo zapiranja premogovnika) - Če boste na prihajujočih volitvah še enkrat glasovali zanje, potem si zaslužite lasten propad.
ODGOVORI
9 3
SDS_je_poden
08. 10. 2025 14.00
Za Jufko ZAGOTOVO ne bomo glasovali. Mahnič a spet luftaš v službi?
ODGOVORI
0 0
Evropa_Evropejcem
08. 10. 2025 13.36
+7
A Je Tina odobrila obvezno božičnico, ki se ji bomo morali odpovedati?
ODGOVORI
9 2
PERICA 1
08. 10. 2025 13.36
+6
te obvezne božičnice tako ne bo. Samo, da se govoriči.
ODGOVORI
6 0
Uporabnik1921539
08. 10. 2025 13.35
+4
bozicnico dajo lastniki,ki so normalni in to ne 693Eur.Pri nas bi bil punt,ce ni vsaj 1neto mesecna placa vsakega posameznika.Naj ima perjad jajcka in naj ne obdavci teh zneskov.V celoti.Pa,da vidimo perjatega,kako bo vesel
ODGOVORI
4 0
vicente
08. 10. 2025 13.32
+3
ja in kam bodo nesli božičnico v trgovine,sej bi bili nori če tega ne bi podpirali.
ODGOVORI
4 1
mladjo866
08. 10. 2025 13.32
+10
Prostovoljno? Nalašč obvezno in to po minimalni plači. Vsi bi se bogatili na račun malega človeka!
ODGOVORI
10 0
Primula1
08. 10. 2025 13.33
-7
Pa tudi če to pomeni stečaj podjetja v katerem si zaposlen?! Saj veš, da v primeru stečaja bo ta božičnica zadnji dohodek, ki ga boš od podjetja prejel, kajne?!
ODGOVORI
1 8
sseebbaa
08. 10. 2025 13.39
+4
če gre zaradi božičnice podjetje v stečaj pomeni da že tako itak diha na škrge...nič skoda takšne firme če zapre
ODGOVORI
5 1
Primula1
08. 10. 2025 13.31
+0
Jasno, prostovoljno naj bo, kot je bilo že dosedaj. To naj ostane nagrada za dober poslovni rezultat. In ko bo imela država Slovenija proračunski presežek in ko bo iz presežka vrnila polovico 40 milijardnega dolga z obrestmi, se lahko javni sektor začne pogovarjati o višini njihove božičnice. Dokler ne bo presežka, pomeni da javni sektor ni upravičen do božičnice. Upreti se je treba tem levičarskih norostim.
ODGOVORI
4 4
knap11
08. 10. 2025 13.41
+1
Primula... hahahaa... proračunski presežek? Povej mi katera država ima proračunski presežek? Nekaj besedičiš brez veze, a pojma nimaš o proračunih držav. Norostim, ki jih ti izrekaš, se žal ni mogoče upreti.
ODGOVORI
2 1
Uporabnik 1157
08. 10. 2025 13.46
+1
Javni sektor nima božičnice
ODGOVORI
1 0
Pat kabala
08. 10. 2025 13.49
+1
Rece Primula sp-jevc....
ODGOVORI
1 0
jedupančpil
08. 10. 2025 13.31
+1
lol
ODGOVORI
1 0
Pajo_36
08. 10. 2025 13.29
+5
Kako lahko avstrija sploh diha??? 14 plač obdavčenih, davek na profit 23% ! Premoženje bolj obdavčeno kot pri nas, nobenih prostovoljnih scen ! Ni govora ! Delodajalci nekateri gledajo samo zakon in to je to, če jim ni treba dat, ne bojo... imate ljudsko glasovanje na teli strani, kolk je folka za in koliko ne, in 70% folka je ZA ! Tako da, prosim, da uni k ste proti, jo potem dvignete in razdelite med svoje sodelavce ane. Kaj pa siva ekonomija gradbeništva in gostinstva? Drugošvicarji? Trgovinska zbornica naj bo pa samo tiho, štacune odpirate eno za drugo, Hofer, Lidl in še kdo pač lepo plačujejo svoje zaposlene, medtem ko seveda Mercator spet ne, dejte no, sam nehajte....A lahko prosim POPTV mal tud naredi kako reportažo delavskega prebivalstva, recimo, koliko bi 600 evrov nekomu k dela v proizvodnji ali drugih poklicih ki niso plačani pomenilo !
ODGOVORI
8 3
jedupančpil
08. 10. 2025 13.31
+0
kako? Ni sive ekonomije
ODGOVORI
1 1
Ne hranite krokodile.
08. 10. 2025 13.32
+1
Pajo ti lahko dihaš včasih težko saj veš zakaj.
ODGOVORI
2 1
123soba
08. 10. 2025 13.28
+5
Dejte tega mesca poslat v vesolje, kamor sodi...
ODGOVORI
6 1
Petur
08. 10. 2025 13.25
+4
vsekakor bodo ustrahovani in se je bodo odpovedali ..
ODGOVORI
4 0
