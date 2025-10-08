Trgovinska zbornica podpira božičnico, a le prostovoljno

Predsednica TZS Mariča Lah je v predstavitvi trenutnega stanja v trgovinski panogi opozorila, da se sektor sooča z vse večjimi pritiski in stroški, zaradi česar postaja njegovo poslovanje vse bolj zahtevno. Po podatkih Ajpesa so v letu 2024 prihodki v trgovini stagnirali, neto čisti dobiček se je znižal, stroški dela so se povečali za 6,6 odstotka, produktivnost pa zgolj za 1,3 odstotka.

V letu 2025 v trgovini že zaznavajo tudi prve znake krčenja števila zaposlenih, zmanjšuje se število prostih delovnih mest v dejavnosti, so danes sporočili iz TZS.

Na seji so ministra Luko Mesca opozorili, da je Slovenija po skupni obremenitvi plač na šestem mestu med državami z najvišjimi obremenitvami tako davkov kot tudi prispevkov. Ta podatek pa je še nekoliko višji, če se doda še prispevek za dolgotrajno oskrbo.

Vsa ta bremena že imajo posledice v upadanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Člani upravnega odbora TZS so tako ministra opozorili na zahtevne gospodarske razmere in na nepredvidljivo poslovno okolje, kar slabi konkurenčnost. Posledice so vidne v selitvah podjetij v druge države, med drugim na Hrvaško.

Opozorili so tudi na hitro rastoče število bolniških odsotnosti. To se je v letu 2024 povečalo za več kot petino, kar pomeni skupni strošek za gospodarstvo in državo v višini več kot ene milijarde evrov letno, od tega več kot 180 milijonov evrov v trgovini. Na zbornici zato pričakujejo, da bodo v petek na seji Ekonomsko-socialnega sveta predstavljeni konkretni kratkoročni ukrepi za zajezitev absentizma, pa tudi za razbremenitev stroškov dela.