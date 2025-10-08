Trgovinska zbornica podpira božičnico, a le prostovoljno

Predsednica TZS Mariča Lah je v predstavitvi trenutnega stanja v trgovinski panogi opozorila, da se sektor sooča z vse večjimi pritiski in stroški, zaradi česar postaja njegovo poslovanje vse bolj zahtevno. Po podatkih Ajpesa so v letu 2024 prihodki v trgovini stagnirali, neto čisti dobiček se je znižal, stroški dela so se povečali za 6,6 odstotka, produktivnost pa zgolj za 1,3 odstotka.
V letu 2025 v trgovini že zaznavajo tudi prve znake krčenja števila zaposlenih, zmanjšuje se število prostih delovnih mest v dejavnosti, so danes sporočili iz TZS.
Na seji so ministra Luko Mesca opozorili, da je Slovenija po skupni obremenitvi plač na šestem mestu med državami z najvišjimi obremenitvami tako davkov kot tudi prispevkov. Ta podatek pa je še nekoliko višji, če se doda še prispevek za dolgotrajno oskrbo.
Vsa ta bremena že imajo posledice v upadanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Člani upravnega odbora TZS so tako ministra opozorili na zahtevne gospodarske razmere in na nepredvidljivo poslovno okolje, kar slabi konkurenčnost. Posledice so vidne v selitvah podjetij v druge države, med drugim na Hrvaško.
Opozorili so tudi na hitro rastoče število bolniških odsotnosti. To se je v letu 2024 povečalo za več kot petino, kar pomeni skupni strošek za gospodarstvo in državo v višini več kot ene milijarde evrov letno, od tega več kot 180 milijonov evrov v trgovini. Na zbornici zato pričakujejo, da bodo v petek na seji Ekonomsko-socialnega sveta predstavljeni konkretni kratkoročni ukrepi za zajezitev absentizma, pa tudi za razbremenitev stroškov dela.
Mesec pripravljen na dialog
Minister je v razpravi izpostavil pripravljenost za nadaljevanje dialoga s socialnimi partnerji ter izpostavil, da slovensko gospodarstvo vstopa v zahtevno obdobje, ki je posledica predvsem globalnih gospodarskih razmer in geopolitične nepredvidljivosti. Glede absentizma je opozoril, da je eden izmed ključnih izzivov prelahka dostopnost do bolniških odsotnosti. Meni, da bo treba ta pojav sanirati, kot tudi zagotoviti več nadzora in odgovornosti pri odobravanju bolniških staležev.
V zvezi z višino minimalne plače za leto 2026 je Mesec napovedal, da se bo novembra o tem posvetoval s socialnimi partnerji. Trgovci so mu predlagali, da se v prihodnje višina minimalne plače določi najkasneje do konca septembra tekočega leta za prihodnje leto, ko podjetja že pripravljajo svoje poslovne načrte za prihodnje leto.
Glede predloga vlade za uvedbo obveznega izplačila božičnice pa so člani upravnega odbora poudarili, da božičnico podpirajo, vendar mora biti prostovoljna ter brez davkov in prispevkov. Le tako bo namreč ohranila svoj prvotni namen, to je spodbujanje uspešnosti, ne pa kaznovanja podjetnosti, so zapisali v TZS. Mesec je pojasnil, da gre le za izhodišča za nadaljnja pogajanja v okviru socialnega dialoga, predstavnike trgovcev pa pozval, naj pripravijo vsebinske nasprotne predloge.
