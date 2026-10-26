Trgovinska zbornica vztraja: Božičnica bi morala biti prostovoljna

Ustavno sodišče je prejšnji teden objavilo, da je bilo lansko izplačilo božičnice zaposlenim, ki niso javni uslužbenci, zaradi neutemeljenega retroaktivnega učinka neskladno z ustavo. Vendar pa ukrepa ni razveljavilo. Prav tako ni ugotovilo neskladnosti z ustavo same uvedbe božičnice oz. zimskega regresa.
"Na Trgovinski zbornici Slovenije se sprašujemo, kdo bo nosil posledice in ali bo odločba ustavnega sodišča vplivala na zakonodajalca, da v prihodnje ne bo sprejemal predpisov, ki bodo imeli retroaktivno veljavnost," so sporočili iz zbornice.
Razumejo, da sodišče ni želelo posegati v položaj delavcev. "Ne moremo pa sprejeti, da posledice protiustavnega zakona v celoti nosi gospodarstvo, torej prav tisti, katerih pravice so bile kršene," so zapisali v odzivu.
Kot so še dodali, so delodajalci lani izplačali regres tudi za mesece, v katerih ta obveznost še ni obstajala. "Po ocenah, pripravljenih na podlagi vladnih izračunov, je ta del delodajalce v zasebnem sektorju stal več sto milijonov evrov. Ukrep je posebej prizadel trgovino, saj je delovno intenzivna dejavnost z nizko dobičkonosnostjo, zato je bil regres za nazaj zanjo izdaten in nenačrtovan strošek," so izpostavili.
Pričakujejo, da bo zakonodajalec odločbo ustavnega sodišča razumel kot jasno opozorilo, da morajo predpisi, ki posegajo v stroške dela, nastajati pravočasno in kot kompromis v dialogu s socialnimi partnerji.
"Še vedno smo prepričani, da mora biti zimski regres vezan na poslovno uspešnost podjetja, takšna izplačila pa so prostovoljna, zato je lanskoletna visoka negotovost poslovnega okolja, ki je zahtevala celo pokrivanje obveznosti podjetij za nazaj, nesprejemljiva," so sklenili.
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