Trgovinska zbornica vztraja: Božičnica bi morala biti prostovoljna

Ustavno sodišče je prejšnji teden objavilo, da je bilo lansko izplačilo božičnice zaposlenim, ki niso javni uslužbenci, zaradi neutemeljenega retroaktivnega učinka neskladno z ustavo. Vendar pa ukrepa ni razveljavilo. Prav tako ni ugotovilo neskladnosti z ustavo same uvedbe božičnice oz. zimskega regresa.

"Na Trgovinski zbornici Slovenije se sprašujemo, kdo bo nosil posledice in ali bo odločba ustavnega sodišča vplivala na zakonodajalca, da v prihodnje ne bo sprejemal predpisov, ki bodo imeli retroaktivno veljavnost," so sporočili iz zbornice.

Razumejo, da sodišče ni želelo posegati v položaj delavcev. "Ne moremo pa sprejeti, da posledice protiustavnega zakona v celoti nosi gospodarstvo, torej prav tisti, katerih pravice so bile kršene," so zapisali v odzivu.