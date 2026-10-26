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Slovenija

Trgovinska zbornica vztraja: Božičnica bi morala biti prostovoljna

Ljubljana, 26. 10. 2026 15.07 pred 50 minutami 2 min branja 29

Avtor:
STA
Božičnica za javne uslužbence bo šla iz prerazporeditev

V trgovinski zbornici spoštujejo odločitev ustavnega sodišča glede izplačila lanske božičnice in pričakujejo, da jo bo zakonodajalec razumel kot jasno opozorilo, da morajo predpisi, ki posegajo v stroške dela, nastajati pravočasno in kot kompromis v dialogu s socialnimi partnerji. Ostajajo prepričani, da bi moralo biti izplačilo prostovoljno.

Ustavno sodišče je prejšnji teden objavilo, da je bilo lansko izplačilo božičnice zaposlenim, ki niso javni uslužbenci, zaradi neutemeljenega retroaktivnega učinka neskladno z ustavo. Vendar pa ukrepa ni razveljavilo. Prav tako ni ugotovilo neskladnosti z ustavo same uvedbe božičnice oz. zimskega regresa.

"Na Trgovinski zbornici Slovenije se sprašujemo, kdo bo nosil posledice in ali bo odločba ustavnega sodišča vplivala na zakonodajalca, da v prihodnje ne bo sprejemal predpisov, ki bodo imeli retroaktivno veljavnost," so sporočili iz zbornice.

Razumejo, da sodišče ni želelo posegati v položaj delavcev. "Ne moremo pa sprejeti, da posledice protiustavnega zakona v celoti nosi gospodarstvo, torej prav tisti, katerih pravice so bile kršene," so zapisali v odzivu.

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Kot so še dodali, so delodajalci lani izplačali regres tudi za mesece, v katerih ta obveznost še ni obstajala. "Po ocenah, pripravljenih na podlagi vladnih izračunov, je ta del delodajalce v zasebnem sektorju stal več sto milijonov evrov. Ukrep je posebej prizadel trgovino, saj je delovno intenzivna dejavnost z nizko dobičkonosnostjo, zato je bil regres za nazaj zanjo izdaten in nenačrtovan strošek," so izpostavili.

Pričakujejo, da bo zakonodajalec odločbo ustavnega sodišča razumel kot jasno opozorilo, da morajo predpisi, ki posegajo v stroške dela, nastajati pravočasno in kot kompromis v dialogu s socialnimi partnerji.

"Še vedno smo prepričani, da mora biti zimski regres vezan na poslovno uspešnost podjetja, takšna izplačila pa so prostovoljna, zato je lanskoletna visoka negotovost poslovnega okolja, ki je zahtevala celo pokrivanje obveznosti podjetij za nazaj, nesprejemljiva," so sklenili.

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KOMENTARJI29

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bu?e24 1
26. 10. 2026 16.21
Če pa trgoivci ne lupijo use pol pa ne vem pa vedno jim je malo
Odgovori
0 0
Dovolj je
26. 10. 2026 16.19
Zdaj pa takole, sramotno je, da imamo take minimalne plače, da se je treba tako borit za ubogo božičnico... Dajmo zvišat raje minimalno placo, ki bo omogočila življenje in ne golo borbo za preživetje... Potem smo pa vsi za da obdržite to božičnico delodajalci.. Ampak stroški življenja v viša e, delavec pa čim več dela za čim manj denarja... Kako gre že ta rek... Ne moreš me tako slabo plačat kolikor jaz lahko slabo delam😉
Odgovori
+1
1 0
JanezOrban
26. 10. 2026 16.18
Hvala Golob za božičnico,pokvarjeni zapornik Janša bi jo rad ukinil!
Odgovori
+5
5 0
NIMA VEZE
26. 10. 2026 16.14
Še več bi se lahko dalo za božičnice, če pa jih ne morejo izplačati, naj vse skupaj zaprejo ali pa zaposlijo svoje sorodnike in naj jim oni delajo! Vedno je denar za vse, ko pa pride na vrsto delavec, je pa samo jamranje. Dobički pa taki, da se ti zmeša! Pisarniška falanga in privatniki se vozijo z avti, ki si jih človek, ki dela za njih, nikoli ne bo mogel privoščiti, potem pa še jamrajo. Cela družina, od hčerke do sina, pa ne vozi avta, vrednega manj kot 100 tisočakov. Za delavca pa nikoli ni denarja!
Odgovori
+6
6 0
Pošten delavec
26. 10. 2026 16.14
Dajte no, delavcem so fauš, ko morajo na koncu leta dati 750 EUR za osnovne stvari, da si bodo lahko ljudje kupili živila in obleko zase in za otroke!!! Kaj vas ni sram, za Avdije, Lexuse, jahte in vile na Hrvaškem pa imate, zaposlenim pa na koncu leta ne bi dali še to ne, da naj za Božič z družinami jedo hrano iz Karitas, kajne?! Sami pa pljučno jeste na morju, kako lahko sploh pomislite, da ne bi dali in jezike opletate? Res, sram vas je lahko, če bo pa zato kakšna firma crknila, potem pa kar naj!
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+6
6 0
expert100
26. 10. 2026 16.11
spet trgovinska zbornica, ko je bilo sprejeto zaprtje trgovin ob nedeljah so se bali koliko trgovin bo zaprlo svoja vrata in koliko jih je, nič. Božičnica pripada vsem, ki delajo, letos so vsa podjetja že planirala izplačilo, saj mogla bi, če pa nimajo denarja naj zaprejo trgovino.
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+3
4 1
Semek
26. 10. 2026 16.10
golob se to si zgoljufal. dejte zapret ze enkat tega ljigavca
Odgovori
-6
3 9
lakala28
26. 10. 2026 16.21
Torej vrnite božičnico TAKOj. Boste?
Odgovori
0 0
Lux_43
26. 10. 2026 16.09
Saj vam noben noče več delat v vaših štacunah ! Manjko imate povsod, mislem halo ! Najprej imate 6 tedenski urnik, k ste tolk sposobni narest mal drugačnega, a zdej bodo pa brez božičnice?? Pa še mečkate zdej vsi ta desni na vladah, da bi se morale spet odpret nedelje, ker vam manjka kak procent proračuna za vojne ! Božičnica bi morala se zvišat na minimalno plačo ! Pol boste pa mogoče rabli manj tuje delovne sile !
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+5
6 1
sseebbaa
26. 10. 2026 16.06
tako bi moralo biti...ali vsi ali nihče
Odgovori
+3
3 0
soxx
26. 10. 2026 16.05
Trgovinska zbornica želi v Ljubljani Pariz...?
Odgovori
+8
9 1
Jerry321
26. 10. 2026 16.04
Božičnica naj kar bo obvezna!!! Vsak zaposljeni si jo ZASLUŽI! Sploh pa so denar, ki ga podjetja imajo prislužili RAVNO ZAPOSLENI in ne neki bebavi direktorji!
Odgovori
+4
8 4
konec_oderuških_davkov
26. 10. 2026 16.03
marsikateri se ne zasluži tudi regresa
Odgovori
-6
2 8
Uporabnik1921539
26. 10. 2026 16.03
obvezna bozicnica je skrajno nepostena rec.Zakaj in od kid jo naj dobinekfo,ki ne ustvarja rvcja pa tudi druge dodane vrednosti ne?
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-8
1 9
SAKOSAKO
26. 10. 2026 16.02
Če bi bilo prostovoljno ne bi nihče ničesar dal! Hvala bogu za božičnico ker je itak večina na minimalcu! Delodajalci še plač najraje ne bi dali!!!
Odgovori
+16
17 1
tron3
26. 10. 2026 15.59
To so tisti ki nic ne ustvarjajo, samo marže kasirajo 50% in vec!!!
Odgovori
+11
12 1
SAKOSAKO
26. 10. 2026 15.58
Sploh pa trgovinska zbornica!!! Trgovine s takimi maržami pa jamrajo!!!
Odgovori
+13
14 1
enaleteca
26. 10. 2026 15.58
Ne vem, zakaj bi bila v javnem sektorju božičnica obvezna, v zasebnem pa ne. Vsi ali nobeden. Ker pri privatnikih je tako, da bi vse samo zase, za delavce, ki tudi ustvarjajo profit podjetja, tudi centa ne bi dali. Dobesedno bi najraje videli kot v srednjem veku, da so tlačani delali za bogate in jim tudi plačevali. Važno je, da lastniki, menedžerji in njihove oprode živijo na veliki nogi, medtem kot delavci morajo po njihovem životariti, videno v podjetju, kjer je zaposlen moj partner in oče mojih otrok. Zdi se mi, da se bo enkrat izvedelo, kaj se dogaja v tem podjetju s temi pokvarjenci na vrhu ...
Odgovori
+14
15 1
enaleteca
26. 10. 2026 15.59
... jim tudi plačevali davke (dodatek oz. popravek)
Odgovori
+1
1 0
3tmb
26. 10. 2026 15.57
Omejiti je potrebno maržo za vsakodnevne izdelke, podobno kot gorivo.
Odgovori
+10
10 0
PetindvajsetUR
26. 10. 2026 15.54
Prostovoljna??? 🤣🤣🤣🤣 Dejte mal denarja od sebe suznjelastniki, sej vam ga ustvarjamo dobri delavci.
Odgovori
+17
18 1
apage
26. 10. 2026 15.59
Vsak dober delavec gre lahko na svoje ali pa k drugemu delodajalcu.
Odgovori
-6
2 8
sseebbaa
26. 10. 2026 16.05
tudi ti iz javnega sektorja lahko presedlaš v privatni, pa boš videl kako se dela
Odgovori
-1
1 2
apage
26. 10. 2026 16.19
Jaz imam svojo firmo, delam sam tako, da ne bodi pameten :)
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
26. 10. 2026 15.53
Tu imajo prav,če nimaš,pač ne moreš dati.
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-7
3 10
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