Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Trgovske police preplavil poceni krompir iz tujine

Ljubljana, 02. 10. 2025 13.41 | Posodobljeno pred 24 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
STA , D.L.
Komentarji
30

Trenutna situacija na trgu krompirja v Sloveniji je najslabša v zadnjem desetletju, opozarjajo v kmetijskih organizacijah. Poleg visokega upada pridelka težavo predstavlja tudi drastičen padec odkupnih cen ter poplava krompirja iz drugih evropskih držav. V organizacijah pristojne pozivajo k ukrepanju, potrošnike pa k nakupu slovenskih izdelkov.

Krompir
Krompir FOTO: Shutterstock

Na padec letošnjega domačega pridelka krompirja so v največji meri vplivale sušne razmere v drugi polovici maja in junija, je na novinarski konferenci na lokaciji skladišča krompirja Kmetijske zadruge Cerklje povedal njen predsednik Janez Okorn. "Upad pridelka je več kot 60-odstoten, ponekod celo za 80 odstotkov, tako da pričakujemo pomoč države na tem področju," je bil jasen.

Glede pridelave krompirja na Gorenjskem je izpostavil, da je bil pridelek zelo slab, ponekod celo uničen. Težavo predstavljajo tudi nizke odkupne cene. "Z odkupno ceno trenutno nismo zadovoljni zaradi tega, ker je drastično nizka, posledica pa je dumpinški uvoz krompirja. S prodajno ceno praktično ne pokrivamo niti polovice proizvodnih stroškov," je orisal razmere.

Slovenijo preplavili presežki iz tujine

Ker je bila letina krompirja v večjih proizvajalkah krompirja, kot so Francija, Nemčija in Nizozemska, za 20 odstotkov višja, so namreč trge v ostalih državah, pri čemer Slovenija ni izjema, preplavili ti presežki.

Da je Slovenija na področju pridelave krompirja samooskrbna v manj kot 40 odstotkih, pa je navedel vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) – Zavod Kranj Robert Golc. Na policah slovenskih trgovcev se po njegovih besedah tako velikokrat znajde krompir iz drugih držav članic EU ter tudi iz tretjih držav, kot denimo iz držav severne Afrike.

"V kmetijski javni svetovalni službi pomagamo slovenskim kmetom tudi pri tehnološkem svetovanju za pridelavo krompirja. Tukaj se srečujemo z velikimi omejitvami oziroma tehnološkimi izzivi, kako prilagoditi pridelavo krompirja nekim sodobnim trajnostnim okoljskim smernicam. V končni fazi to povzroči večjo rast cen pridelka. Tudi v sezoni, kot je letošnja, smo imeli precejšnje tehnološke izzive, ki smo jih bolj ali manj uspešno rešili," je poudaril Golc.

Pristojne institucije je med drugim pozval k izvajanju kontrole porekla izdelkov, trgovce in druge vpletene pa h krepitvi aktivnosti na področju povečanja prehranske varnosti.

Krompir
Krompir FOTO: Shutterstock

'Nekateri trgovci prodajajo po nižji ceni, kot je nabavna'

Na področju prodaje po njegovem mnenju veliko težavo predstavlja tudi krompir, ki se prodaja pod trgovskimi znamkami. "V teh primerih vemo, da so cene nizke. Na podlagi tega, kar nam povedo pridelovalci, v določenih primerih obstajajo primeri, ko se trgovec zavestno odloči in prodaja v maloprodaji po nižji ceni, kot je nabavna cena, ker s tem seveda privlači kupce. Že pred leti, če se spomnimo, smo pri določenih trgovskih ponudnikih dobili ob nakupu nad 20 evrov vrečo krompirja za en cent. To je nesprejemljivo in to v bistvu uničuje na dolgi rok interes za pridelavo," je na neprimerne prakse opozoril Golc.

Predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič pa rešitev vidi v krepitvi prehranske verige, ki temelji na lokalni surovini, oziroma podpori kmeta. Ta potrebuje infrastrukturo, dostopna sredstva in namakalne sisteme, zadruge pa skladiščne kapacitete in sodobne sortirnice.

"S tem bomo dosegli še eno ključno stvar – koncentracijo, ki smo jo žal na področju krompirja zadruge precej izgubile, da nas bo kmet kot član ali nečlan jemal kot ključnega partnerja in bo k nam pripeljal svoje pridelke," je ocenil Florjančič in dodal, da se lahko z občutno večjimi količinami kakovostnega pridelka pojavijo tudi na vratih trgovcev.

Poziv potrošnikom: Kupujte slovensko!

Glede na opisano situacijo pa je predsednik KGZS Jože Podgoršek slovenske potrošnike pozval, naj pri nakupu izdelkov spremljajo poreklo blaga ter dajo priložnost slovenskim kmetom in verigi preskrbe s hrano.

Med aktivnosti zbornice na področju reševanja problematike nizke prodaje slovenskega krompirja preko slovenske verige do končnega potrošnika pa je izpostavil poziv kmetijskemu ministrstvu, da se z inšpekcijskimi nadzori preverja poreklo izdelkov ter tudi preko spremljanja masnih tokov.

Pristojne institucije so pozvali tudi k preverjanju ostankov morebitnih nedovoljenih snovi v samih pridelkih, še posebej pri krompirju, ki prihaja iz tujine. Slovenski pridelovalci se namreč srečujejo z omejeno rabo sredstev za varstvo rastlin v primerjavi s tujimi pridelovalci v in izven EU. Na zbornici pa so k promociji prodaje slovenskih prehranskih izdelkov, tudi krompirja, pozvali tudi varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano.

"Tudi sami apeliramo na trgovce, naj namenijo več prostora slovenskemu krompirju na samih prodajnih policah," je še izpostavil Podgoršek.

krompir kmetijstvo trgovina kmetijska zadruga odkupna cena
Naslednji članek

V EU z 9. oktobrom vzpostavitev takojšnjih plačil

Naslednji članek

V EU z 9. oktobrom vzpostavitev takojšnjih plačil

KOMENTARJI (30)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Šestka6
02. 10. 2025 14.35
Vsi večji slovenski pridelovalci krompirja ga ne pridelajo dovolj da zadovoljijo potrebe domačih kupcev. Zato ga uvažajo iz Francije in Nizozemska pa še od kod drugod. Tako da slovenski krompir ni nujno slovenski
ODGOVORI
0 0
SDS_je_poden
02. 10. 2025 14.35
Veste kaj KGZS, bom kupoval, ko boste bolj humani do rejnih živali.
ODGOVORI
0 0
Janez Planinc
02. 10. 2025 14.34
ne bluzite krompir ste prodajali za ceno mesa… zadnji cas za reset
ODGOVORI
0 0
Martinović
02. 10. 2025 14.33
Ko bo drźava subvencionirala mojo potrošnjo in ali znižala davke, bom pa dal 2 € centa več za slovenski krompir, do takrat bo na mizi poljski. In moram odkrito pobedat, da je tudi kakovost poljskega boljša!
ODGOVORI
0 0
Dinho8O
02. 10. 2025 14.32
+1
Hvala bogu nimam tega problema in ga dobim od kmeta.
ODGOVORI
1 0
Slovenska pomlad
02. 10. 2025 14.32
+1
Moramo pomagati kmetom,da kupijo še en nov Bmw in traktor za 300 jurjev,in ne kupovati "poceni" krompirja.
ODGOVORI
2 1
ulebule
02. 10. 2025 14.32
+1
uvesti carino na krompir tko kot Trumplek
ODGOVORI
1 0
Slavko BabIč
02. 10. 2025 14.31
+3
Nič ne vprašate kakšno maržo imajo veletrgovci, nič!
ODGOVORI
3 0
kapljač1
02. 10. 2025 14.31
+1
Slovenski pridelki vedno bolj dragi kot žafran , večina pač gleda ceno. Se kmetje nimajo kaj bunit
ODGOVORI
2 1
Haloo
02. 10. 2025 14.31
+4
Plače povečite pa bomo Slovensko kupoval 1000neto plače bo kmalu ko na Balkanu 😂🆘
ODGOVORI
4 0
Martinović
02. 10. 2025 14.31
+1
Država in EU subvencionirata kmetijsko proizvodnjo v Sloveniji, potrošniki se soočamo z izjemnimi dvigo cen osnovnih žvljenskih potrebščin, in zdaj ko se nekaj poceni zaradi uvoza kmetje in država pozivata potrošnika, da naj kupuje dražje. Zakaj pravzaprav?
ODGOVORI
1 0
Pajo_36
02. 10. 2025 14.34
KEr lahko. Ker je keša dovolj, ker se proda. ČE bi pa stala zaloga, bi pa brez skrbi padle cene.
ODGOVORI
0 0
Ost1234
02. 10. 2025 14.29
+3
Ljudje kupujejo tisto, kar jim denarnica dovoljuje!Recimo slovenske meso v resnici sploh ni slovensko! Svinjina tudi da o sadju in zelenjavi ne govorimo! V Sloveniji prehransko še zdaleč nismo samozadostni! Še tisto kar sami pridelamo, gre ponavadi v tujino. Tudi pšenica, krompir , .... Ampak ko smo že pri krompirju - kupil sem slovenski krompir pridelan na neki kmetiji na Gorenjskem. Na videz zelo lep, znotraj pa črn.. Cena pa višja od uvoženega s Poljske .... Domače . slovenske hrane je malo, je pa tudi draga .. Kmetistvo pa s subvenciami podpiramo vsi.
ODGOVORI
3 0
Pajo_36
02. 10. 2025 14.28
+0
Kmetje ste ta desni, ta desni so proti božičnici obvezni, tako da NE ! Sicer ga ne jem, ampak princip je pa princip. Če bi bili pa za obvezno zakonsko božičnico, kot je napisan regres, pa bi mogoče pomislil na kak pire krompir tam decembra !
ODGOVORI
2 2
boslo
02. 10. 2025 14.30
+0
Na krompir gledaš ideološko?
ODGOVORI
1 1
Slavko BabIč
02. 10. 2025 14.32
Narboljša je krompirjeva potica ob Božiču!
ODGOVORI
0 0
KaiC
02. 10. 2025 14.26
+5
Če Slovenski kmet želi, da Slovenci kupujejo njegov krompir, obstaja za to enostavna rešitev. Naj tega prodaja po isti ceni kot ostali krompir. Ljudje ne bodo plačevali več za manj.
ODGOVORI
6 1
Diabloss
02. 10. 2025 14.25
+1
Samo nakladanje. V eni izmed trgovin so lani krompir slovenskega proizvajalca prodajali po 0.40 eur. Ker sem ga hotel kupiti za ozimnico sem kontaktiral tega slovenskega proizvajalca in mi je za 300 kg dal ceno 0.95 eur. Toliko o tem
ODGOVORI
3 2
Endless
02. 10. 2025 14.32
300kg za ozimnico? Hudiča ti pa trajbaš tale krompir
ODGOVORI
0 0
Dinho8O
02. 10. 2025 14.33
Kaj bos s 300kg krompirja? 😂
ODGOVORI
0 0
Jernej Sekirnik
02. 10. 2025 14.23
+0
Slovenski je najboljši, res je ogromno umetnega gnojila, pa močnih herbicidov, fungcidov, insekticidov, ampak je dober, ker je slovenski.
ODGOVORI
3 3
Grickoficko
02. 10. 2025 14.23
+1
in vprašajte se kdo je kriv za nastalo situacijo. Joj joj
ODGOVORI
1 0
nora_ovca
02. 10. 2025 14.22
+7
Zakaj bi kupoval slovenski krompir, ki je trikrat dražji od tujega? A ker je slovenski? Malo morgen. Se borite za preživetje? Jaz tudi 🙄
ODGOVORI
8 1
Ahil0
02. 10. 2025 14.21
+9
Zakaj bi plačeval trikrat dražje, če ni potrebe.
ODGOVORI
10 1
jure112
02. 10. 2025 14.28
-1
Ko bo potreba ga pa ne boš mogel kupit, ker ga ne bo. Kmalu nas čaka kriza, po tem kar se dogaja v svetu. Kmet ga bo takrat prodal stalni stranki, ne pa novim padalcem.
ODGOVORI
0 1
PERICA 1
02. 10. 2025 14.21
+7
Kako naj bi kupoval slovenskega, če je pa nimam denarja. Pač kupiš cenejšega.
ODGOVORI
7 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256