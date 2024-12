Na božično večerjo pa smo se tokrat, kot kaže, pripravljali vsaj kakšen dan prej. Dopoldne namreč trgovski centri in tržnice niso bili tako polni, kot pretekla leta, so nam povedali tako prodajalci kot obiskovalci, s katerimi smo se pogovarjali. Nekateri so seveda iz trgovin peljali polne vozičke, večina pa jih je dokupovala le malenkosti, ki so jim zadnji hip zmanjkale za popolno božično večerjo, ali pa denimo sveže stvari, kot je tradicionalni tatarski biftek. Kaj pa darila?