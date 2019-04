Tri bolnišnice lani niso dosegle sanacijskih ciljev

Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ in odbor za zdravstvo sta danes na skupni seji razpravljala o tem, kako so javni zdravstveni zavodi poslovali v lanskem letu. Glavno pozornost so namenili sanaciji v bolnišnicah. Predstavljeni učinki sanacijskih ukrepov so naleteli na nasprotujoče ocene koalicije in opozicije.

Minister za zdravje Aleš Šabederin predsednik sanacijskega odbora Mirko Stoparsta na seji pojasnila, da so bolnišnice v sanaciji za leto 2018 načrtovale pozitivne finančne učinke v višini 24,1 milijona evrov. Doseženi finančni učinki pa so po njunih navedbah znašali dobrih 25 milijonov evrov, kar je za 880.910 evrov več oz. za 3,65 odstotka boljše od načrtovanega.

Bolnišnice, ki lani niso dosegle zadanih sanacijskih ciljev in so imele višji primanjkljaj od načrtovanega, so Univerzitetni klinični center Ljubljana, Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica in Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj. Ostalih 12 bolnišnic v sanaciji je skupaj doseglo za 47,8 odstotka nižji primanjkljaj od načrtovanega.

"Sanacija bolnišnic ima zagotovo svoje omejitve. Dolgoročno namreč ne more biti uspešna, če bo odvisna le od izvedenih ukrepov, ki so v pristojnosti sanacijskih uprav," je opozoril Stopar. Dejal je, da bolnišnice v sanaciji v letošnjem letu načrtujejo pozitivne finančne učinke v višini nekaj manj kot 21,6 milijona evrov.

Šabeder in Stopar sta zato poudarila pomen sistemskih ukrepov, kot so racionalizacija organiziranosti javne zdravstvene mreže, enoten in povezan informacijski sistem v zdravstvu, vzpostavitev centralne točke za javno naročanje v zdravstvu in upravljanje z zalogami ter odprava nepotrebnih napotitev za izvajanje diagnostičnih in drugih zdravstvenih storitev.