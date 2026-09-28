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Slovenija

Voda v treh celjskih studencih okužena z bakterijami

Celje, 28. 09. 2026 10.55 pred 59 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Voda

Voda v treh priljubljenih celjskih studencih ni primerna za pitje in pripravo hrane. Analize vzorcev iz Meškovega in Dornovega studenca ter studenca Gabrovka so pokazale mikrobiološko onesnaženje. V vseh treh so bile ugotovljene bakterije, zaradi katerih so vzorci ocenjeni kot zdravstveno neustrezni, so sporočili s celjske občine.

Izvir (simbolična slika)
Izvir (simbolična slika)
FOTO: Shutterstock

Vzorci vode so bili odvzeti 17. septembra. V Meškovem in Dornovem studencu so laboratorijske analize pokazale prisotnost bakterije Escherichia coli in enterokokov, v studencu Gabrovka pa enterokokov in koliformnih bakterij.

Laboratorij je zato vse tri vzorce ocenil kot mikrobiološko neskladne in zdravstveno neustrezne ter neskladne z zahtevami uredbe o pitni vodi.

Mestna občina Celje občane opozarja, naj vode iz teh treh studencev ne uporabljajo za pitje ali pripravo hrane. Na vseh lokacijah bodo namestili tudi opozorila o neustreznosti vode.

Za pitje in pripravo hrane priporočajo uporabo vode iz javnega vodovoda, ki je pod stalnim zdravstvenim nadzorom.

Že avgustovske analiza vzorcev iz omenjenih studencev je pokazala, da je bila voda neskladna z mejnimi vrednostmi za pitno vodo. Takrat je občina občanom svetovala, naj vodo iz studencev pred zaužitjem prekuhajo.

Občina kakovost vode na treh izvirih, kjer si vodo pogosto točijo občani in obiskovalci, spremlja od leta 2018. Vzorčenje in laboratorijske analize pa izvajajo štirikrat na leto.

Vsi trije studenci so površinski izviri, zato se lahko kakovost njihove vode razmeroma hitro spreminja.

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Celje pitna voda onesnaženje zdravstvena neustreznost bakterije

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KOMENTARJI1

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Vera in Bog
28. 09. 2026 11.41
Katastrofa je to Celje. V bistvu je cela Slovenija zaostala razen Ljubljane !
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