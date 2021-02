Tri desetletja, odkar je Slovenija izstopila iz pravnega reda tedanje SFRJ

V predsedniški palači bodo danes obeležili 30. obletnico razglasitve ustavnega amandmaja XCIX (99) k ustavi Republike Slovenije. Slavnostna govornika bosta zaslužni profesor Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in član tedanje strokovne skupine za pripravo osnutka nove ustave Republike Slovenije Franc Grad in predsednik republike Borut Pahor .

S tem amandmajem so se obenem razveljavile vse določbe slovenske ustave, s katerimi je bilo preneseno izvrševanje suverenih pravic Slovenije na organe Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ), in določbe, ki so urejale položaj Slovenije v SFRJ ter iz njega izhajajoča razmerja.

Amandma XCIX med drugim tako določa, da "državljani Republike Slovenije neposredno in po svojih predstavnikih v Skupščini Republike Slovenije odločajo o urejanju vseh odnosov v Republiki Sloveniji ter o urejanju odnosov Republike Slovenije z drugimi državami in mednarodnim organizacijami" .

Obeležitev sodi v okvir prizadevanj predsednika republike za ohranitev zgodovinskega spomina na prelomne dogodke pred 30 leti, ki so utirali pot prvim demokratičnim volitvam in odločitvi o osamosvojitvi Slovenije, so zapisali v uradu predsednika.

Pahor je doslej priredil deset slovesnosti. Tako je obeležil ustanovitev odbora za varstvo človekovih pravic, obletnico Majniške deklaracije 1989 za suvereno državo slovenskega naroda, posaditve Lipe sprave in razglasitev amandmajev k Ustavi Socialistične republike Slovenije.

Zabeležil je tudi ustanovitev Demosa, odhod slovenske delegacije s 14. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije, izvolitve osamosvojitvene vlade in razglasitev ustavnih amandmajev XCVI, XCVII in XCVIII. Prav tako so zaznamovali odločitev Demosa o razpisu plebiscita in podpis sporazuma političnih strank in poslanskih skupin o skupnem nastopu na plebiscitu.