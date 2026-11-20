Višje strokovno izobraževanje v Sloveniji letos praznuje 30 let. Na slovesnosti ob jubileju na Brdu pri Kranju je minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević poudaril, da Slovenija potrebuje dobro usposobljene ljudi, ki znajo pridobljeno znanje uporabiti tudi v praksi.

Prav to je po navedbah ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino ena največjih prednosti višjega strokovnega izobraževanja, ki že tri desetletja pomembno prispeva k razvoju slovenskega gospodarstva.

V Sloveniji danes deluje 49 višjih strokovnih šol, ki izvajajo več kot 30 študijskih programov, vanje pa je vključenih okoli 10.000 študentov. V treh desetletjih so višje strokovne šole izobrazile več deset tisoč diplomantov, ki danes delajo v slovenskih podjetjih, javnih službah in drugih organizacijah.