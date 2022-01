'Treh dni, ko sem na dializi, praktično ni. Domov pridem zdelana'

Novi dializni center bo luč sveta ugledal v stavbi nekdanjih blagovnih rezerv v neposredni bližini Zdravstvenega doma (ZD) Kočevje in doma starejših občanov, ki jo je Občina Kočevje odkupila že leta 2019. Zdaj jo bo v celoti prenovila in vzpostavila Zdravstveni center Kočevje, del prostorov pa torej namenila dializnim bolnikom.

Najbolj se novega dializnega centra veselijo bolniki. Sonja Fink iz Kočevja dializo obiskuje tri leta. V Ljubljano se pripelje s kombijem. "Običajno nas je pet bolnikov v kombiju. Pobere nas ob 5.00 zjutraj. Ustavimo se še v Ribnici, kjer se zamenjamo. Pristopi gospa, eden pa se presede v drugi kombi, ker gre na dializo v Črnuče. Skratka, pestro jutro," se je zasmejala Finkova in nadaljevala: "Veste da je naporno. Zgodaj je, računajte, je ravno tako, kot bi šli zjutraj v službo. In to je trikrat na teden, skratka, kot bi šla v težko službo," je poudarila.

Pridobitev težko pričakuje tudi novi direktor ZD Kočevje Gregor Košir , ki je funkcijo nastopil 21. decembra 2021, saj se zaveda, da je pot v Ljubljano za bolnike naporna. V kočevski in okoliških občinah Ribnica, Kostel in Osilnica sicer živi okoli 30 dializnih bolnikov. "Za dializnega bolnika, ki se mora vsak drugi dan podati v prestolnico že ob petih zjutraj v prometno konico in iskati storitev na že tako obremenjenem centru v Ljubljani, s tem pa praktično izgubi cel dan, je ta rešitev z vidika kvalitete življenja praktično neprecenljiva. Ne bodo le prihranili kar nekaj časa, tudi sama izkušnja pri dializni obravnavi se bo lahko izboljšala v novih prostorih," je izpostavil. Ob tem računa, da se bo z vzpostavitvijo dializnega centra lahko priključil še kateri od bolnikov iz širše regije, ki mu bo lažje gravitirati proti Kočevju kot proti Ljubljani.

Župan Kočevja Vladimir Prebilič in generalni direktor UKC Ljubljana Jože Golobič sta v prvi polovici decembra že podpisala predpogodbo o sodelovanju. Zdravstveno osebje UKC Ljubljana bo v teh prostorih dializiralo bolnike, so nam pojasnili predstavniki z občine Kočevje: "Rekonstrukcijo stavbe oziroma pogoje za vselitev bomo zagotovili do jeseni 2022, dializna dejavnost pa bi se tako predvidoma začela izvajati v začetku leta 2023."

Dializa traja od štiri do pet ur in je za bolnike naporna, se strinjata naši sogovornici (slika je simbolična).

V Ljubljano se vozijo približno uro in 15 minut, tudi dlje, če je slabo vreme. "Tam nas priklopijo na dializne aparate. Pri nekaterih traja štiri ure, pri drugih štiri in pol, pri nekaterih pet. Ležimo na posteljah in nimamo kaj, saj ne moremo nič drugega, roko moramo držati pri miru. Nekateri spijo, nekateri gledamo televizijo," je opisala postopek Finkova.

Ko smo gospo spomnili, da bo vsaj naporne vožnje zdaj kmalu konec, je bila pristno navdušena: "Končno smo dočakali. Upam, resnično upam, da bomo prišli do svojega centra. Res je naporno. Domov pridem zdelana in moram nato še dve uri počivati. Potem pridem počasi k sebi. Treh dni, ko sem na dializi, praktično ni. Če bom hodila na dializo doma, bom lahko do 6.00 zjutraj spala, če se bo začela ob 7.00. Zdaj moram vstajati ob 4.00," je povzela Finkova, da bi si lažje predstavljali, koliko bolnikom pomenijo tri ure, ki jih bodo zdaj pridobili, ker se jim ne bo treba več voziti v Ljubljano.

'Včasih pridemo domov komaj živi'

Podobno razmišlja Marija Mikulič iz vasi Grčarice, ki v kombi proti Ljubljani vstopi v Ribnici. Na dializo je sprva hodila šest let, nato je imela 14 let predaha, saj so ji ledvico presadili. Zdaj dializo ponovno obiskuje tri leta, saj ji je presajena ledvica odpovedala. "Naporno je. Ravno sem ležala doma, ker sem prišla z dialize. Prideš utrujen. Dializa je že sama po sebi stresna. Premenjajo ti kri. Potem pa še vstanem ob 4.30. Šofer me pride posebej iskat in me odpelje v Ribnico, kjer se presedem v kombi k ostalim in gremo naprej v Ljubljano," je povedala.

Zato bo novi dializni center blizu domačega kraja za Mikličevo pravo olajšanje: "Že zaradi vožnje. Ta je najhujša. V Kočevju bom v 15 minutah, do Ljubljane pa imam eno uro in potem še nazaj. Joj, sploh si ne moram predstavljati, da bi dobili nov center. Toliko so nam obljubljali, pa ni bilo nič. Zdaj malo bolj kaže, da pa le nekaj bo iz tega," je dejala in za konec malo za šalo malo za res v smehu strnila: "Ker včasih pridemo domov komaj živi."