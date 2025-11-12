Svetli način
Slovenija

Tri kilometre od slovenske meje našli karantensko škodljivo muho

Ljubljana, 12. 11. 2025 10.17 | Posodobljeno pred 41 minutami

Ne.M. , STA
Na območju italijanske dežele Furlanije - Julijske krajine so našli orientalsko plodovo muho, ki se uvršča na evropski seznam prioritetnih karantenskih škodljivih organizmov, so sporočili iz Uprave za varno hrano. Ta bo spomladi povečala število pasti v bližini meje z Italijo in izvajala dodatne vizualne preglede območja.

Orientalsko plodovno muho uvrščajo na evropski seznam prioritetnih karantenskih škodljivih organizmov. FOTO: Floridsko ministrstvo za kmetijstvo in storitve za potrošnike

Do konca oktobra so na širšem območju dežele Furlanije - Julijske krajine zabeležili večje število osebkov v postavljenih pasteh. Sloveniji najbližja najdba je bila na območju Doberdoba, približno tri kilometre od slovenske meje. Italijanska fitosanitarna služba razmejenega območja zaenkrat ni vzpostavila, saj ocenjuje, da se orientalska plodova muha na tem območju ne more ustaliti, so sporočili iz Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Povzroči popolno uničenje plodov

Kot so dodali, v Sloveniji v okviru letnih programov preiskav spremljajo morebitno navzočnost te vrste od leta 2016 in je doslej še niso potrdili. Ker je v EU ta škodljivec uvrščen na seznam prioritetnih karantenskih škodljivih organizmov, je treba v primeru najdbe izvajati predpisane ukrepe za preprečevanje njegovega širjenja.

Orientalska plodova muha (Bactrocera dorsalis) je karantenski škodljivec, ki napada številne vrste sadja in zelenjave ter lahko povzroči popolno uničenje plodov. Izvira iz Azije. Odrasli osebki se širijo z letenjem. Gre za muho, ki je opazno večja od navadne hišne muhe. Barva muhe je spremenljiva, vendar ima na prsnem košu izrazite rumene in temno rjave do črne črte ali oznake. Na trebuhu ima dve vodoravni črti in vzdolžno srednjo črto, ki tvori vzorec v obliki črke T.

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MEDKO
12. 11. 2025 11.10
Tudi marmorirana smrdljivka je škodljiva za sadje pa nobenega kaj dosti ne briga.
ODGOVORI
0 0
flojdi
12. 11. 2025 10.50
-1
?bodo vizualni pregledi z drončki ali peš
ODGOVORI
0 1
devote
12. 11. 2025 10.49
-1
aviano!
ODGOVORI
0 1
Iqos
12. 11. 2025 10.48
-1
Jaja sigurno je italijanska,ker v Kopru se pa ni mogla izkrcat s kontejnerja.
ODGOVORI
1 2
bronco60
12. 11. 2025 10.42
+0
Seveda ni nič hudega, dokler ne uniči pridelka.
ODGOVORI
1 1
ISSN 1581-3711
