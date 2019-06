Tri leta in pol zapora za 52-letnika, ki je povzročil eksplozijo plina v Mariboru

Mariborsko sodišče je 52-letnega Anđelka Kordića danes zaradi kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, ko je novembra lani namenoma povzročil eksplozijo v stanovanjskem bloku v Mariboru, po njegovem priznanju obsodilo na tri leta in pol zaporne kazni. Do pravnomočnosti sodbe Kordić zaradi ponovitvene nevarnosti ostaja v priporu.

Ko je sodnica Andreja Lukeš obtoženega vprašala, ali se bo zagovarjal, je njegov zagovornik po uradni dolžnosti Tarek Naji dejal, da sta se dogovorila za priznanje. Kordić je to potrdil in dejal, da se je tako odločil sam, saj je pripravljen odgovarjati za svoje ravnanje, čim prej pa si želi videti svojega devetletnega sina, s katerim sta se med vikendi, ko je bil pri njem, dobro razumela.

Posledice njegovega dejanja, s katerim si je želel vzeti življenje, so bile v in ob bloku na Ulici bratov Greifov vidne. Med drugim so bila razbita stekla, žaluzije, poškodovani avtomobili na parkirišču, uničen eden od balkonov, vse to pa je Kordić po prepričanju tožilstva storil naklepno, s tem ko je prerezal plinsko napeljavo v svojem stanovanju, po nekaj minutah pa prižgal vžigalnik.

Tožilec Grahornik mu je pred tem povedal, da bo zoper njega predlagal štiri leta zapora, saj je šlo za obsežno eksplozijo, ki je povzročila precej škode ter ogrozila številne stanovalce, obramba pa je glede na dejstvo, da obtoženi nikoli prej ni bil storilec kaznivega dejanja in da je tudi sam žrtev zahrbtne duševne bolezni, zaprosila za izrek čim nižje kazni.

"Zelo mi je žal za to, kar sem naredil. Nikoli prej nisem bil obsojen in že 20 let nisem skušal narediti samomora. Imam devet let starega sina, ki bi ga spet rad videl. Žal mi je tudi zaradi vse povzročene škode, a si nisem niti predstavljal, da lahko povzročim kaj takšnega,"je dejal Kordić.

Najvišja predpisana kazen za očitano kaznivo dejanje je sicer pet let, sodnica Lukeševa pa mu je izrekla tri leta in pol zapora, v kar je vštet tudi pripor, ki ga od 24. januarja prestaja na enoti za forenzično psihiatrijo mariborskega kliničnega centra.

Pri izreku sodbe je upoštevala vse navedene olajševalne in oteževalne okoliščine, obsojenega pa zaradi nizke pokojnine oprostila plačila sodnih stroškov in svojega odvetnika po uradni dolžnosti. Bo pa Kordić vseeno moral poravnati povzročeno gmotno škodo, ki so jo doslej priglasili nekateri oškodovanci in za zdaj znaša dobrih 11.500 evrov.