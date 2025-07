Tri leta od največjega požara v zgodovini Slovenije

Dim. Sirene. Eksplozije. Vročina. Strah. In pogum, večji od ognja. Tri leta po največjem požaru v zgodovini Slovenije se Kras še vedno pobira. Pokrajina je spremenjena, a spomini ostajajo živi, kot da bi gorelo včeraj. Če danes na Krasu stojijo štirje novi hidranti in če gasilci trenirajo po novih pravilih, ključni izzivi ostajajo. Kako na tiste dni, ko se je zdelo, da bo ogenj pogoltnil vse, danes gledajo trije možje, ki so z odločnostjo, znanjem in srčnostjo pisali zgodbo o reševanju Krasa? In kaj nas je ena od največjih naravnih katastrof v sodobni Sloveniji zares naučila?