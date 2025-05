Tri leta po nesreči preiskava še vedno v predkazenskem postopku

Februarja 2023 je Policija v zvezi z nesrečo ovadila štiri fizične in eno pravno osebo. Sumila jih je storitve kaznivih dejanj ogrožanja varnosti pri delu in povzročitve splošne nevarnosti. Med ovadenimi naj bi bil po poročanju medijev tudi direktor Melamina Srečko Štefanič.

6. decembra je Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani na podlagi kazenske ovadbe Policije na sodišče vložilo zahtevo za sodno preiskavo zoper pet fizičnih in eno pravno osebo, osumljenih kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu. Sodišče o zahtevi še ni odločilo. Kot so navedli na sodišču, zadevo obravnavajo prednostno. Trenutno potekajo naroki za zaslišanje prič. Naroki so bili razpisani tudi za sredo, a so bili na zahtevo zagovornikov preklicani in preloženi.