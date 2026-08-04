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Slovenija

Tri leta po poplavah: Srečko Šestan o dneh, ki jih Slovenija ne bo pozabila

Ljubljana, 04. 08. 2026 06.00 pred enim dnevom 2 min branja 40

Avtor:
Zala Bedenik Svet na Kanalu A
Srečko Šestan

Na petkovo jutro, 4. avgusta, smo se prebudili v vodno apokalipso. Plazovi, porušeni mostovi, odrezane vasi in prizori, ki jih Slovenija ni poznala desetletja. Poplave so prizadele skoraj dve tretjini države, v reševanje pa so bili vključeni tisoči gasilcev, pripadnikov Civilne zaščite, Slovenske vojske, policije in prostovoljcev. Na čelu vseh teh požrtvovalnih ljudi pa je reševanje in prvo sanacijo mirno in odločno koordiniral poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan, ki je bil gost rubrike Pogled na svet v oddaji Svet na Kanalu A.

Da gre za največjo intervencijo v zgodovini samostojne Slovenije, je Srečko Šestan ugotovil že v noči s 3. na 4. avgust, ko so v posameznih regijah začeli opažati razsežnosti naliva. V prvih, najbolj kritičnih urah so na pomoč priskočili trije helikopterji Slovenske vojske in trije helikopterji Slovenske policije: "Ljudje so se začeli umikati v višja nadstropja, na strehe, drevesa in drogove. Prav od tam smo prvi dan rešili 600 ljudi," opisuje sogovornik. To je bil eden ključnih dogodkov, ki je dal motivacijo in moralno moč za večdnevno intervencijo. 

Šestan rojstnega dneva, ki ga ima 5. avgusta, tako ni preživel doma. Namesto tega je prejel nešteto telefonskih klicev in bil priča številnim osebnim zgodbam. V spomin pa se mu je najbolj vtisnil naslednji obisk: "Najbolj me je ganil obisk predsednice Evropske komisije. Ganil me je njen odnos do ljudi, njene besede in obljube, ki jih je na koncu tudi držala. To je bilo neverjetno, saj so ljudje videli dodatno upanje, ki smo jim ga dali mi na terenu ter Evropa in celotna skupnost."

Najprepoznavnejši obraz Civilne zaščite priznava, da ga je bilo strah, koliko žrtev bo terjala tako velika nesreča, ki je prizadela kar 183 občin: "Človek vedno podzavestno razmišlja o tem, a glede na obseg in močno prizadeto območje smo imeli srečo, kar se tiče žrtev. Imeli smo tri smrtne žrtve, kar je v primerjavi z nesrečami v drugih državah razmeroma malo." Zasluge pripisuje pravočasnemu ozaveščanju in obveščanju prebivalcev prek medijev ter drugih kanalov že nekaj dni pred poplavami. Presenečen je bil tudi nad solidarnim odnosom Slovencev med poplavami in po njih, ki se je po njegovih besedah pokazal "v vsej svoji veličini".

Komentiral je tudi aktualen požar na Bovškem, ki mu ni konca, in pravi, da ga dokončno reši lahko le intenziven dež: "Teren je praktično neprehoden, zato je žarišča nemogoče sanirati. To je treba vse prekopati in zaliti z določeno količino vode, ki je nedostopna." Poveljnik Civilne zaščite pa opozarja, da je nevarnost ekstremne suše lahko primerljiva s poplavami, saj lahko, tako kot na Koroškem in v okolici Sežane, po Sloveniji pričakujemo nove požare.

Daljšemu pogovoru s poveljnikom Civilne zaščite Srečkom Šestanom v Pogledu na svet pa lahko prisluhnete v videu.

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KOMENTARJI40

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zibertmi
04. 08. 2026 18.51
še dobro da v času požara na krasu in poplav ni bil na vladi janez,vse bi pokradel in nič naredil
Odgovori
+4
4 0
levnuh, ne svecko
04. 08. 2026 17.51
99000 Eur je šlo pa pa ... kdo ve kam vse??
Odgovori
+0
1 1
levnuh, ne svecko
04. 08. 2026 17.49
Res hitro čas mine. V naši občini se je po poplavah saniralo " škodo " po dolgem in počez. Odločevalci so odločili, da so recimo prioritete pri sanaciji občinskih cest, tudi tistih, ki imajo status " gozdna cesta "! Ena izmed teh cest, njena trasa teče skozi privatno lastnino, do ene same hiše - odcep Pogorelčnik z občinske ceste Urmohar - Detmar. Včasih je ta " cesta " vodila res tudi do Pogorelčnika, vendar si je Pogorelčnik "raje" uredil krajši dostop do svoje hiše po svoji zemlji. No, poplave tega odcepa niso kaj veliko zgrizle. Samo na enem ovinku je hudournik zamašil prepust in v dolžini 10 metrov nanosil blato, vejevje na traso ceste. Odsek je bil v nekaj dneh očiščen, sama cesta nedotaknjena, normalno prevozna po vsej dolžini, kot pred poplavami. Vendar " modri " ljudje niso mirovali. V mesecu decembru 2023 so sklenili, da bodo uredili enkrat za vselej ta prepust. " odri " ljudje so nabavili za vgradnjo v prepust betonsko cev z večjim premerom. Problem se je pojavil, ker tako velike cevi v enem kosu, po obstoječi trasi, niso mogli prepeljati do ovinka in do prepusta, da bi jo vgradili v tla in nasuli vozišče po zamenjavi nazaj na tistem delu. Sprejeli so odločitev in meni nič, tebi nič razširili, rekonstruirali cesto po vsej trasi, tako so lahko s težko gradbeno mehanizacijo dostavili ogromen ror na mesto vgradnje. Ker pa cesta ni bila nikoli zgrajena za prevoze večjih obremenitev, tudi spravilo lesa se po njej, " gozdna cesta ", z večjimi tovornjaki za prevoz hlodovine ni vršil, ker ni bilo potrebe in ekonomsko profitabilno. Edina oseba, ki je vsakodnevno to cesto uporabljala, ter jo še danes, se vozi z osebnim avtom. Svoj les pa vozi, kolikor ga seka, po cesti Urmohar - Detmar. Če bi na predlog lastnika gozda, še prej, pred poplavami, kjer se je izvršila rekonstrukcija " gozdne ceste ", ko mu je enkrat nekaj težila, češ kaj dela na svoji lastnini, pa ji je odvrnil, da si lahko uredi krajši, boljši dostop do svoje hiše , lepo po njeni lastnini. " Zakaj pa bi, če mi ni treba" je gospa odvrnila. No zgodba se je nadaljevala, zaradi uporabe pretežke gradbene mehanizacije, se je na 5 m delu cestišča vdrl teren. Kaj sedaj. Modri možje so odločili in zgradili betonsko kamnito zložbo v dolžini 60 m ob trasi ceste, ki so jo že prej razširili, da so lahko prepeljali večjo, težjo betonsko cev v enem kosu. Človek jim še zameril ne bi, če bi ga vsaj obvestili kaj bodo delali na njegovi lastnini, pridobili njegovo pisno soglasje, soglasje OE ZGS Nazarje , kot to veleva zakon, Pravilnik o gozdnih prometnicah in kot se spodobi, je lepo in pravično! Nič od tega! Nezakonito so šarili po tuji lastnini, na koncu pa je župan v dopisu lastniku zapisal, v sodelovanju s sosedo ( soseda je komandirala kaj naj počnejo po tuji lastnini ???!!! ) smo vam lepo uredili cesto. Ali ne lepo urejena?? !!! Bog pomagaj - Amen! Ob vsej zgodbi, pa so v elaborat o rekonstrukciji ceste, podtaknili sliko tistega dela, kjer se jim je zgodil usad, ko je cesta bila že razširjena, ker so vozili pretežek tovor do mesta vgradnje cevi. Tist, ki smo hodili v šolo in se malo spoznamo na nizke gradnje, vemo, da se dajo takšni problemi tehnološko in praktično rešiti na drug način. Obstajajo kanalete, ki so montažne, kvadrat ima še vedno večjo povrišino, kot pa vrisan krog in bi tako korigiran prepust omogočil večji pretok hidro mase in naplavin, ceste ne bi bilo potrebno širiti, ne bi se zgodil usad cestišča zaradi uporabe pretežke gradbene mehanizacije, ker sem prepričan, da ima izvajalec tudi lažje delovne stroje, dokaz, da je cesta bila prej čisto dobra, je uporaba srednjega bagra - zasebnika, ki je očistil prepust in cestišče v prvih dnevih po nanosu blata zaradi hudournika. Vsa zgodba še nima pravnega epiloga, zadeva ni še zastarala, odgovorni na občini so se potuhnili, dokumentacija, ponudba za izvedbo - ko jo vidiš napisano na listu A4 je bila na hitro napisana, po dopisu odvetnika oškodovanega lastnika, da je Občina nezakonito posegla v njegovo lastnino, 990
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+1
1 0
Na pol ovca
04. 08. 2026 17.29
Enkrat boš odgovoril zakaj si zavrnil avstrijsko ekipo reševalcev in čakal 2 dni na pazi to Ukrajinsko, ki je kasneje bila v vseh medijih z avtomobili ki so imeli angleške, nemške napise en celo ukrajinske !!?Ti pa dobil priznanje od politike kako dober da si, dober za EU oz Ukrajinski PR Slovenci pa čakali 2 dodatna dni na pomoč !!!
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+1
1 0
LEVI HUMUS
04. 08. 2026 12.01
Sploh, ker je prejšnja vlada zgradila 50 hiš ki jih je obljubila
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-2
2 4
zibertmi
04. 08. 2026 18.53
to so privat hiše in zemljišča.ljudje svojega doma niso hoteli zapustit,ostali so bili izplačani ali jim je občina priskrbela nadomestna zemljišča.mnogi so celo gradili na poplavnih območjih ker je to uzakonil janez janša leta 08
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+2
2 0
bandit1
04. 08. 2026 11.52
Človek za vse vlade in čase, kljub goljufanju s potnimi stroški še vedno veliki šef.
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+2
2 0
Banion
04. 08. 2026 11.35
nekatera poplavljena področja so kot poplavno ogrožena že v starih kartah iz časa marije terezije. Služila so za razlivanje savinje. V času socializma se je razmahnila gradnja hiš in kao da se očuva kmetijska zemlja so podpirali gradnjo v raznih gmajnah in sedaj imamo kar imamo. Bolj pereče je da so tu marsikje bili samo vikendi ki so pozneje z ali brz papirjev prerasli v stanovanjske hiše in za to se eni tako upirajo ker vedo da imajo pol na črno
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0 0
the kop
04. 08. 2026 10.31
von der lajna je prišla afne guncat, tako kot vsi politiki!!
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+5
6 1
jank
04. 08. 2026 11.45
Kar naj še pride in nam ponovno da 500 milijonov, tako kot po poplavah.
Odgovori
+0
2 2
gullit
04. 08. 2026 10.23
Skratka velika sramota bivše vlade. Ljudje so bili primorani vzeti denar, ker na novo hišo bi čakali še vsaj 10 let. Denarja je pa večinoma bilo premalo, preverjeno, ljudje so morali vzeti kredite ali se odločiti za manjše, slabše bivalne enote. Sramota. Banda
Odgovori
+6
11 5
Vojko Kos
04. 08. 2026 11.02
Večina jih je zavestno gradila na poplavnem področju in izsilila papirje. Večina ne bi dobila nič, ce bi preverjali!!!!!
Odgovori
-2
4 6
gullit
04. 08. 2026 11.22
Večina hiš je bila narejenih pred desetletji, ko še ni bilo natančne poplavne ogrozenosti oziroma je bila presoja tveganja drugačna. Govorite tipično levasko laž, ki smo jih ogromno spoznali že pri prejšnjem nesposobnem premierju Holobu. Sram vas je lahko
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+2
5 3
gullit
04. 08. 2026 11.23
Da se delate norca iz ubogih ljudi
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+3
5 2
Pinokio
04. 08. 2026 10.15
Kar pomeni, da smo Slovenci dobri ljudje, radi si pomagamo, problem so le politiki, ki nas razdvajajo. Če ne bi bilo nekaj agresivnih politikov, ki delajo zdraho, bi lahko živeli v miru in slogi, kar bi koristilo vsem. Kar je osupljivo in glede na stanje, ko so dnevi normalni, ko pride do večje nesreče, pa pozabimo na politične razprtije, stopimo skupaj in si pomagamo. Takrat si želimo le, da se čim prej sanirajo nesreče in da ljudje začnejo živeti običajno življenje. Taki pač smo Slovenci, nismo slabi, razen nekaj izjem, ki so stalno negativni in nam ne privoščijo sloge in mirnega življenja.
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-2
4 6
kala 09
04. 08. 2026 10.07
Ja res je nikoli ne bomo pozabili,da so si nekateri posamezniki v občinah gradili vikende iz denarjem,ki je bil namenjen ljudem ,ki so ostali brez vsega. Določenim parazitom ,ki imela vodo pred vhodom pa dobili mastne denarce. Poglejte nakazila pa bo vsem jasno.
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-2
3 5
jank
04. 08. 2026 09.51
Ta vlada je odstranila gospoda Šefica, ki zelo uspešno, strpno in strokovno pomagal reševati težave konkretnim ljudem in lokalnim skupnostim. Samo zato, ker je deloval kot sekretar v kabinetu predsednika vlade in je bil zadolžen za poplavno sanacijo. Poznam nekaj ljudi iz območja Savinjske doline, ki o njem govorijo samo pohvalno in so mu hvaležni za pomoč.
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-5
3 8
kakorkoliže
04. 08. 2026 09.49
Za nekatere katastrofa, za vojne dobičkarje priložnost.
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+7
7 0
Pomladni cvet
04. 08. 2026 09.36
po njegovih besedah je bilo razdejanje v komendi letos hujše kot poplave 4. avgusta 2023. Samo zamislite si s to izjavo o njegovi veredostojnosti
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+5
6 1
gongash
04. 08. 2026 09.25
In kaj se je zgodilo nič? Toliko o neki pomoči. Folk se sam pršu fotkat z lopato evk nas tuki smo , pomagamo. Po fotkanju jih pa ni bilo več. Zapiranje in kraje med korono in lopovščin ne bomo nikoli pozabili. Prav tako ne pozabljamo da so lopovi v trenutni vlade. Potuhnjenci pokvarjeni
Odgovori
+12
13 1
mali.mato
04. 08. 2026 08.42
Kaj ni Golob obljubljal 10 novih hiš mesečno? Kaj pa tiste milijarde, ki smo jih zbrali?
Odgovori
+9
14 5
jank
04. 08. 2026 09.44
Ah, si brezvezno lajnast. Ali še do tebe ni prišla informacija, da se NIHČE ni odločil za tipsko montažno hišo. Vsi so se odločili za denar, ker so bile visoke odškodnine. Ali se je kdo bunil, da je dobil premalo? Ni. Le zakaj? Desničarji pozabite na ploščo, ker je mimo.
Odgovori
-6
2 8
2mt8
04. 08. 2026 08.39
Najbolj poveden je primer človeka iz Koroške ki mu je voda odnesla celo hišo in jo ni bilo več, poštar pa mu je še mesece zatem nosil položnice za elektriko, vodo, plin...in jih dajal na skalo, pa kamen čez da jih ne odpihne.
Odgovori
+12
12 0
Mi Slovenci 111
04. 08. 2026 08.36
Tri leta od polnih ust, kako bodo pomagali ljudem, ki so še danes brez primernih prebivališč! Sramota! Boljše, da tega ne bi niti objavili!
Odgovori
+7
11 4
wsharky
04. 08. 2026 08.35
sedaj ko sloveniji vlada arestant janša se bodo začele gradit hiše
Odgovori
-3
7 10
ho?emVšolo
04. 08. 2026 08.34
Suša ali poplave. Kaj je boljše?
Odgovori
+6
6 0
Pinokio
04. 08. 2026 10.21
Po suši, če ne pogori vse, ti saj hiša ostane in materialne dobrine, ki si jih spravljal skupaj celo življenje. Poplava ne vpraša kaj imaš raje, ampak odnese vse, kar je vodi v napoto. Ni pa nobena zadeva od teh dveh, da bi se človeka spraševal, kaj bi raje doživel. Nič od obojega.
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+1
1 0
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