Tri leta po poplavah: Srečko Šestan o dneh, ki jih Slovenija ne bo pozabila

Da gre za največjo intervencijo v zgodovini samostojne Slovenije, je Srečko Šestan ugotovil že v noči s 3. na 4. avgust, ko so v posameznih regijah začeli opažati razsežnosti naliva. V prvih, najbolj kritičnih urah so na pomoč priskočili trije helikopterji Slovenske vojske in trije helikopterji Slovenske policije: "Ljudje so se začeli umikati v višja nadstropja, na strehe, drevesa in drogove. Prav od tam smo prvi dan rešili 600 ljudi," opisuje sogovornik. To je bil eden ključnih dogodkov, ki je dal motivacijo in moralno moč za večdnevno intervencijo.

Šestan rojstnega dneva, ki ga ima 5. avgusta, tako ni preživel doma. Namesto tega je prejel nešteto telefonskih klicev in bil priča številnim osebnim zgodbam. V spomin pa se mu je najbolj vtisnil naslednji obisk: "Najbolj me je ganil obisk predsednice Evropske komisije. Ganil me je njen odnos do ljudi, njene besede in obljube, ki jih je na koncu tudi držala. To je bilo neverjetno, saj so ljudje videli dodatno upanje, ki smo jim ga dali mi na terenu ter Evropa in celotna skupnost."

Najprepoznavnejši obraz Civilne zaščite priznava, da ga je bilo strah, koliko žrtev bo terjala tako velika nesreča, ki je prizadela kar 183 občin: "Človek vedno podzavestno razmišlja o tem, a glede na obseg in močno prizadeto območje smo imeli srečo, kar se tiče žrtev. Imeli smo tri smrtne žrtve, kar je v primerjavi z nesrečami v drugih državah razmeroma malo." Zasluge pripisuje pravočasnemu ozaveščanju in obveščanju prebivalcev prek medijev ter drugih kanalov že nekaj dni pred poplavami. Presenečen je bil tudi nad solidarnim odnosom Slovencev med poplavami in po njih, ki se je po njegovih besedah pokazal "v vsej svoji veličini".