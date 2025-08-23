Tri mesece po smrti lastnika se 'upokojeni vojak' Lairy vrača domov

V petek, 9. maja, se je na pobočju Male Osojnice nad Blejskim jezerom zgodila tragična nesreča. 29-letnemu francoskemu državljanu je ušel pes in padel v prepad. Oba lastnika sta se pognala za njim, da bi ga prestregla ali ujela, pri tem pa je moškemu zdrsnilo. Padel je v globino približno 40 metrov in zaradi hudih poškodb umrl na kraju. Njegova partnerka je bila lažje poškodovana.
Na dan nesreče so psa, belgijskega ovčarja Lairyja, iskali prijatelji družine, ki so bili ob nesreči prisotni, vendar ga niso našli. Tretji dan po nesreči, ko so se užaloščeni že vrnili v Francijo, je družina v Slovenijo poslala prošnjo za pomoč pri iskanju psa – živega ali mrtvega. Prošnja je prišla tudi do združenja K9 – Iskanje pogrešanih Slovenija, ki se je takoj povezalo z družino in organiziralo iskanje.
Eden njihovih članov je šel plezat na območje Male Osojnice in psa kmalu našel. Ta je padec kot po čudežu preživel. Bil je podhlajen, močno dehidriran in v šoku. Da ima zlomljeno desno zadnjo nogo, se je videlo že brez rentgena. Ni mogel stati, so takrat sporočili. Naložili so ga v t. i. šotorko in ga odpeljali na Kliniko za male živali Ljubljana.
Tam je Lairy dobil toplo infuzijo in protibolečinsko terapijo. Na ultrazvoku ni bilo videti prostih tekočin, vsi notranji organi so bili celi.
A pes se je izpod pečine privlekel skoraj 100 metrov daleč in pri tem na odprto rano zajel vse možne bakterije. Rana okrog odprtega zloma je bila močno vneta in zagnojena, šele naslednji dan zjutraj se je videlo, kako hudo je poškodovan. Zdravniki so mislili, da mu bodo morali amputirati tačko, so sledilce obveščali v združenju K9 - Iskanje pogrešanih.
A zahvaljujoč veterinarjem v Kliniki Loka, ki so prevzeli skrb zanj, se to ni zgodilo. Operirali so ga in mu namestili vijake in zunanji fiksator.
"Izjemno pameten pes z neverjetnim značajem, z neskončno voljo do življenja se uči (precej že razume) slovenskih izrazov. Njegovi v Franciji nestrpno čakajo, da bo sposoben dolge vožnje, veterinarji priporočajo, da ostane pri nas vsaj toliko časa še, da se mu odstrani vijake in zunanji fiksator. Ko se bo vrnil v Francijo, bo s sabo vzel ogromen del naših src," so sporočili konec junija.
Lairy se vrača domov
In zdaj je nastopil ta čas – po treh mesecih in pol so s Klinike Loka sporočili, da je Lairy pripravljen na odhod domov. "Pot je bila dolga in zahtevna, ohranitev noge je bila pod velikim vprašajem. Lairyjeva dušica in njegov plamen v očeh sta mu dali zagona, da se je boril za svoje domače, ki ga nestrpno pričakujejo. Po treh mesecih boja s propadlo kostjo, rezistentno infekcijo in več posegih, nadomeščanju izgubljene kosti, trombocitnih plazmah (ACP), gre Lairy lahko domov po vseh štirih nogah. Med svoje najdražje."
"Ne bomo tajili, da nam ni zlezel pod kožo in da se nam ne bo orosilo oko, ko bo jutri odšel z naše klinike," je včeraj zapisalo osebje Klinike.
Radi so ga imeli vsi – tako ljudje kot živali
"Pri svojih 10 letih je poln moči, žogica je zanj prava omama, vsako jutro nas pozdravi s svojim hripavim, a zadovoljnim laježem, bil je neverjetna tolažba naši ekipi v težkih trenutkih. Marsikateremu prestrašenemu pacientu pa je s svojo mirnostjo pomiril razburjen srčni utrip. Lairy! Želimo ti vse dobro. Želimo ti toplega sprejema tvojih domačih, ki si jim drag spomin," so še dodali na kliniki.
Kot so pojasnili v združenju K9 - Iskanje pogrešanih Slovenija, je Lairy upokojeni vojaški pes, ki je na svet prišel na Hrvaškem, francoska vojska pa ga je izbrala za urjenje. Sprva je imel vodnika, ki ga je uril za napad in obrambo, nato ga je prevzela vodnica Mathilde in iz njega naredila srečnega in zvestega sodelavca, ki je spoznal nežnost in šele z njo odkril smisel življenja. Še naprej je delal z njo, do zgodnje upokojitve pri sedmih letih je bil le še na vojaški straži.
Zdravljenje zanj sicer še ni zaključeno, z njim bo nadaljeval v svoji domovini.
