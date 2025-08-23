Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Tri mesece po smrti lastnika se 'upokojeni vojak' Lairy vrača domov

Škofja Loka, 23. 08. 2025 13.00 | Posodobljeno pred 36 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
U.Z.
Komentarji
0

V začetku maja smo poročali o 29-letnem francoskem državljanu, ki se je na pobočju Male Osojnice na Bledu požrtvovalno pognal v globino, da bi rešil svojega psa, a je pri tem umrl. Nekaj dni pozneje je Združenje K9 za iskanje pogrešanih živali in ljudi psa našlo živega, a hudo poškodovanega. Skrb zanj je prevzelo osebje v kliniki Loka, ki mu je rešilo tačko in ga v treh mesecih "zakrpalo" do te mere, da se zdaj lahko vrne k svoji družini v Francijo. In medtem ko ga tam že nestrpno pričakujejo, je slovo od njega pri nas težko. Vsem je namreč zlezel pod kožo.

V petek, 9. maja, se je na pobočju Male Osojnice nad Blejskim jezerom zgodila tragična nesreča. 29-letnemu francoskemu državljanu je ušel pes in padel v prepad. Oba lastnika sta se pognala za njim, da bi ga prestregla ali ujela, pri tem pa je moškemu zdrsnilo. Padel je v globino približno 40 metrov in zaradi hudih poškodb umrl na kraju. Njegova partnerka je bila lažje poškodovana.

Preberi še Umrl 29-letni pohodnik: hotel rešiti psa, a je zdrsnil in omahnil v globino

Na dan nesreče so psa, belgijskega ovčarja Lairyja, iskali prijatelji družine, ki so bili ob nesreči prisotni, vendar ga niso našli. Tretji dan po nesreči, ko so se užaloščeni že vrnili v Francijo, je družina v Slovenijo poslala prošnjo za pomoč pri iskanju psa – živega ali mrtvega. Prošnja je prišla tudi do združenja K9 – Iskanje pogrešanih Slovenija, ki se je takoj povezalo z družino in organiziralo iskanje.&nbsp;

Eden njihovih članov je šel plezat na območje Male Osojnice in psa kmalu našel. Ta je padec kot po čudežu preživel. Bil je podhlajen, močno dehidriran in v šoku. Da ima zlomljeno desno zadnjo nogo, se je videlo že brez rentgena. Ni mogel stati, so takrat sporočili. Naložili so ga v t. i. šotorko in ga odpeljali na Kliniko za male živali Ljubljana.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tam je Lairy dobil toplo infuzijo in protibolečinsko terapijo. Na ultrazvoku ni bilo videti prostih tekočin, vsi notranji organi so bili celi.&nbsp;

A pes se je izpod pečine privlekel skoraj 100 metrov daleč in pri tem na odprto rano zajel vse možne bakterije. Rana okrog odprtega zloma je bila močno vneta in zagnojena, šele naslednji dan zjutraj se je videlo, kako hudo je poškodovan. Zdravniki so mislili, da mu bodo morali amputirati tačko, so sledilce obveščali v združenju K9 - Iskanje pogrešanih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

A zahvaljujoč veterinarjem v Kliniki Loka, ki so prevzeli skrb zanj, se to ni zgodilo. Operirali so ga in mu namestili vijake in zunanji fiksator.

"Izjemno pameten pes z neverjetnim značajem, z neskončno voljo do življenja se uči (precej že razume) slovenskih izrazov. Njegovi v Franciji nestrpno čakajo, da bo sposoben dolge vožnje, veterinarji priporočajo, da ostane pri nas vsaj toliko časa še, da se mu odstrani vijake in zunanji fiksator. Ko se bo vrnil v Francijo, bo s sabo vzel ogromen del naših src," so sporočili konec junija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lairy se vrača domov

In zdaj je nastopil ta čas – po treh mesecih in pol so s Klinike Loka sporočili, da je Lairy pripravljen na odhod domov. "Pot je bila dolga in zahtevna, ohranitev noge je bila pod velikim vprašajem. Lairyjeva dušica in njegov plamen v očeh sta mu dali zagona, da se je boril za svoje domače, ki ga nestrpno pričakujejo. Po treh mesecih boja s propadlo kostjo, rezistentno infekcijo in več posegih, nadomeščanju izgubljene kosti, trombocitnih plazmah (ACP), gre Lairy lahko domov po vseh štirih nogah. Med svoje najdražje."

"Ne bomo tajili, da nam ni zlezel pod kožo in da se nam ne bo orosilo oko, ko bo jutri odšel z naše klinike," je včeraj zapisalo osebje Klinike.

Pes Lairy z ekipo iz Klinike Loka.
Pes Lairy z ekipo iz Klinike Loka. FOTO: Klinika Loka

Radi so ga imeli vsi – tako ljudje kot živali

"Pri svojih 10 letih je poln moči, žogica je zanj prava omama, vsako jutro nas pozdravi s svojim hripavim, a zadovoljnim laježem, bil je neverjetna tolažba naši ekipi v težkih trenutkih. Marsikateremu prestrašenemu pacientu pa je s svojo mirnostjo pomiril razburjen srčni utrip. Lairy! Želimo ti vse dobro. Želimo ti toplega sprejema tvojih domačih, ki si jim drag spomin," so še dodali na kliniki.

Kot so pojasnili v združenju K9 - Iskanje pogrešanih Slovenija, je Lairy upokojeni vojaški pes, ki je na svet prišel na Hrvaškem, francoska vojska pa ga je izbrala za urjenje. Sprva je imel vodnika, ki ga je uril za napad in obrambo, nato ga je prevzela vodnica Mathilde in iz njega naredila srečnega in zvestega sodelavca, ki je spoznal nežnost in šele z njo odkril smisel življenja. Še naprej je delal z njo, do zgodnje upokojitve pri sedmih letih je bil le še na vojaški straži.

Zdravljenje zanj sicer še ni zaključeno, z njim bo nadaljeval v svoji domovini.

pes nesreča mala osojnica padec zdravljenje lairy
Naslednji članek

Zidanica za dober milijon evrov?

Naslednji članek

V nesreči umrl 55-letni voznik e-kolesa

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nikagaja
23. 08. 2025 13.35
srecno.
ODGOVORI
0 0
flojdi
23. 08. 2025 13.32
Lepo ! .takelih novic je po celi Zemlji zagotovo toliko da bi lahko vsak dan preblali Vsaj Eno.?le Zakaj ne
ODGOVORI
0 0
bohinj je zakon
23. 08. 2025 13.30
Lairy......pa srečno naprej.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110