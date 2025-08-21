Svetli način
Slovenija

Tri mesece so ga čakali: 37 milijonov je v rokah srečnega dobitnika

Ljubljana, 21. 08. 2025 06.11 | Posodobljeno pred eno minuto

Napeto iskanje lastnika izžrebane srečke za 37 milijonov evrov. Slovenija je – tik pred iztekom roka za prevzem dobitka – dobila že osmega Eurojackpot milijonarja, dobitnika drugega največjega loterijskega dobitka vseh časov. Zakaj je čakal do zadnjega? In kakšne so bile v tem času razmere na Loteriji?

"Žal vas moram razočarati. Informacije o tem, zakaj je ta konkretni dobitnik čakal, vam ne morem razkriti oz. je nimam, saj na Loteriji zelo skrbno varujemo zasebnost in anonimnost dobitnikov, kar pomeni, da ne razkrivamo nobenih podatkov," je v oddaji 24UR ZVEČER povedala Tina Djinovski iz Loterije Slovenije.

Na vprašanje, ali so že kdaj imeli kakšen podoben primer, je odgovorila, da ne.

Eurojackpot
Eurojackpot FOTO: POP TV

V zadnjih dneh so sicer na sedežu Loterije poostrili varnost. "Imamo zelo stroge protokole, kar se tiče varovanja zasebnosti in anonimnosti dobitnikov, ne samo pri milijonskih dobitkih, ampak vsakodnevno. Pri nas se prevzamejo vsi dobitki nad 2000 evrov in dejansko so protokoli enaki za vse. Smo pa z naraščanjem napetosti to poostrili in bili še toliko bolj pozorni, da ne pride do nekih nepooblaščenih prihodov na območje Loterije ali celo česa drugega," je še dejala.

V primeru, da srečnež ne bi prišel po svoj denar in bi dobitek ostal neizplačan, bi bil to prvi takšen primer v zgodovini Eurojackpota, je potrdila.

eurojackpot srečnež dobitnik milijonar loterija
