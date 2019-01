Tri minute čez polnoč se je rodila deklica v celjski porodnišnici

V celjski porodnišnici, kjer so med vsemi porodnišnicami imeli prvo rojstvo v tem letu – le tri minute čez polnoč se je rodila deklica, so se do 7. ure rodili trije otroci, prvi deček ob 2.23.

Bolj živahno je bilo v mariborski porodnišnici, kjer je bilo v prvi noči leta 2019 do 9. ure že pet rojstev, dveh deklic in treh dečkov. Prva je bila rojena deklica ob 00.35, prvi deček pa ob 2.57.

Zadnji v letu 2018

Je bilo pa v porodnišnici v Izoli bolj živahno na zadnji dan v letu, ko so imeli šest rojstev, na Ptuju štiri. Nekaj otrok se je v slovenskih porodnišnicah rodilo pozno zvečer, tudi v zadnji uri leta 2018.

Iz največje slovenske porodnišnice so sporočili, da je bilo na silvestrovo pri njih nekoliko manj živahno kot običajno, imeli so le osem porodov, rodilo se je osem dečkov in dve deklici, dve porodnici pa sta povili dvojčka. Zadnji je bil deček ob 23.02.

Sicer pa so v ljubljanski porodnišnici lani zabeležili skupaj 5807 porodov, rodilo se jim je 5972 otrok, od tega 3085 dečkov in 2887 deklic. Kar 160-krat so imeli porod dvojčkov, dvakrat pa so se rodili trojčki.