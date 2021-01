Tri na Pohorju izgubljene mladoletnike našli žive in zdrave

Fantje so imeli težave z orientacijo, bili so izčrpani, ob tem pa jih je presenetila še tema.

Kot so pojasnili na Policijski upravi Maribor, so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Bistrica ob Dravi manj kot uro po prejetju obvestila vse tri pogrešane našli na gozdni cesti med Partizanko in Vidcem. Prepeljali so jih na varno v njihov gasilski dom.

Policisti so pozneje v pogovorih ugotovili, da so se mladoletniki, stari 16 in 17 let, na območju Areha in Bellevueja vozili s pležuhi, med vračanjem pa so zašli s poti. Kot so dodali v Gorski reševalni službi Maribor, so imeli fantje težave z orientacijo, bili so izčrpani, ob tem pa jih je presenetila še tema.

Ob tem so gorski reševalci opozorili, da je na Pohorju trenutno ogromno snega, ki je spremenil podobo pokrajine in zahteva več napora pri hoji. Pri orientaciji na tem terenu je zato potrebno več previdnosti, pri hoji pa je nujno upoštevati, da je napornejša in vzame več časa.

Pohodniki ne smejo pozabiti niti na dodaten vpliv nizkih temperatur in megle ter na dejstvo, da začne sonce zahajati že pred 17. uro. Poleg tega na določenih predelih Pohorje ni pokrito z mobilnim omrežjem, zato v primeru težav ni mogoče poklicati na pomoč, opozarjajo gorski reševalci.

"Če se ljudje že odpravijo na pohod, naj o načrtovani poti obvestijo svojce ter se nato poti tudi držijo. Obvestijo naj jih tudi o približni uri povratka. Pohodniki morajo biti ustrezno oblečeni, s seboj pa naj imajo topel napitek, kakšen prigrizek ter prvo pomoč in svetilko," so še priporočili gorski reševalci.