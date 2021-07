Tri najlepša kulinarična doživetja v Istri

Slovenska Istra pripoveduje številne zgodbe, med bolj zanimivimi pa so zagotovo tiste gurmanske. »Kdor želi te kraje resnično doživeti in razumeti, naj o njih ne bere knjig, temveč naj … jé!« Stara istrska modrost je še kako resnična. Lokalna kulinarika se namreč močno opira na tradicijo in sestavine iz bližine. Vrhunski kuharji pa znajo vse to umetelno združiti z zdravo mediteransko kuhinjo.

Spoznajte istrske adute: zmagovalno oljčno olje, bogata vina, zdravilni česen, prestižne tartufe, najboljši naravni vir folne kisline in antioksidantov – šparglje, sladek kaki in avtohtone strunjanske artičoke. Za piko na i pa jim z veseljem dodamo ščepec avtohtonih mediteranskih začimb in dišavnic.

Vse te dobrote je seveda najlepše spoznavati in okušati prav tam, kjer so doma, v osrčju istrskega podeželja. Idilične vasice na vrhu gričev, katerih pobočja so prepredena z vinogradi in oljčnimi nasadi, se razprostirajo v notranjosti slovenske Istre, le streljaj od Portoroža, Pirana, Izole, Kopra in Ankarana. Lahko se podate v katero izmed odličnih vaških gostiln, še lepše pa je, če se prepustite izkušenim domačinom, da vas popeljejo v istrski gurmanski svet. Čakajo vas pokušine vin, gurmanska doživetja z oljčnim oljem, lov na tartufe, pokušine domačih dobrot na kmetijah pa tudi kulinarično obarvani pohodniški in kolesarski izleti.

Predstavljamo vam tri najlepša kulinarična doživetja v slovenski Istri:

Vinsko doživetje ob nepozabnem sončnem zahodu. Bogata istrska pokrajina nudi dom sočnim vrstam vinske trte, iz katerih nastajata rdeči refošk in bela malvazija. Odpeljite se med vinograde in obiščite lokalne vinske kleti. Spoznali boste delo obiralcev, kletarjev in enologov. Vinar vam bo pokazal svoje posestvo in razložil skrivnosti pridelave vina, nato pa boste žlahtno kapljico tudi pokusili. Zraven se bodo prilegli istrski pršut, sir, domače vložene oljke in oljčno olje.