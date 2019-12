Tri nesreče v gorah: kriva tudi neprimerna oprema

Hladno vreme pohodnikov ne odvrača od obiska planin. Vendar pa se številni v gore odpravijo z neprimerno oziroma pomanjkljivo opremo, kar botruje tudi številnim poškodbam in nesrečam. Gorski reševalci so morali zaradi zdrsov posredovati na Veliki Golici in Krnu. Na Snežniku pa si je pohodnica zlomila roko.

Gorski reševalci so morali samo danes posredovati kar trikrat. FOTO: Peter Koren Zaradi neprimerne opreme je danes na Veliki Golici planinec zdrsnil 70 metrov globoko v zasneženo in poledenelo prepadno steno. Jeseniški gorski reševalci so mu na pomoč prihiteli s helikopterjem, ga nato z vrvmi potegnili iz brezna ter ga prepeljali na preventivni pregled v jeseniško bolnišnico. Na pobočju Krna je le nekaj ur kasneje zdrsnila tudi pohodnica. Med zdrsom je udarila v skalo in se po približno 200 metrih poškodovana ustavila. Tolminski gorski reševalci so jo zaradi poškodb prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Srečo pa je imela pohodnica, ki si je na pobočju Snežnika zlomila roko. Poškodbo je na lokaciji namreč oskrbel drug pohodnik zdravnik. Reševalci so jo pospremili v dolino, nato pa so jo domačini prepeljali do zdravniške oskrbe.