Tri nova ministrstva bodo zapolnjena z obstoječim kadrom v javni upravi

Vsebina predloga na spletnih straneh državnega zbora sicer še ni objavljena, a je glede na napovedi najverjetnejših koalicijskih partneric pričakovati več resorjev z novimi imeni.

Poleg 19 ministrstev bo del vlade še urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, je po končanih koalicijskih usklajevanjih s SD in Levico povedal predsednik Gibanja Svoboda in najverjetnejši mandatar Robert Golob.

Vlado bodo po napovedih sestavljala ministrstvo za finance, ministrstvo za zdravje, ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, ministrstvo za notranje zadeve, ministrstvo za obrambo, ministrstvo za pravosodje, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ministrstvo za solidarno prihodnost, ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ministrstvo za javno upravo, ministrstvo za varstvo narave in prostor, ministrstvo za podnebje in energijo, ministrstvo za vzgojo in šolstvo, ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ministrstvo za infrastrukturo, ministrstvo za digitalno preobrazbo, ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj in ministrstvo za kulturo.