Tri parkirišča v Kranjski Gori odslej plačljiva

Potem ko so v središču Kranjske Gore lani uvedli modro cono, ki ureja kratkotrajno parkiranje, so letos vpeljali še plačevanje parkirnin na najbolj frekventnih parkiriščih. Kot je pojasnil kranjskogorski župan Janez Hrovat , so se za to odločili predvsem zaradi povečanja števila dnevnih obiskovalcev, ki zasedajo pozicije ob vhodih na zanimiva območja in ob kolesarski stezi.

Hkrati s plačevanjem parkiranja so v Kranjski Gori uvedli shuttle prevoze. Ti bodo vozili od petka do nedelje med 11. in 18. uro med parkiriščem ob kranjskogorski policijski postaji in Jasno, in sicer na vsakih deset minut.

Kot pojasnjujejo v Kranjski Gori, želijo z uvedbo parkirnin in brezplačnimi prevozi ljudi spodbuditi k uporabi javnih prevoznih sredstev in s tem doprinesti k ohranjanju kakovostnega bivalnega okolja za prebivalce in obiskovalce destinacije Kranjska Gora.

Hrovat je pojasnil, da trenutno drugih ukrepov na tem področju ni v planu, bodo pa z leti po potrebi prometni in parkirni režim še dopolnjevali. Zlasti si želijo v roku dveh let s pomočjo evropskih sredstev za trajnostno mobilnost urediti parkirišča ob vhodih v alpske doline, predvsem v Vrata in Krmo, ter te doline nameniti pešcem in kolesarjem.

Letošnje poletje je sicer obiskovalce Kranjske Gore pričakala še ena novost, in sicer izpopolnjena vstopna točka Topolino, ki so jo ob regionalni cesti v Mojstrani odprli pred dvema letoma. Že postavljenim objektom se je namreč v začetku julija pridružil nov mobilni objekt, v katerem so uredili gostinski lokal in turistično informacijsko točko.