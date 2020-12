Tri ponudbe za vzpostavitev sistema elektronske vinjete

Glavni direktor Iskratela Željo Puljić je za časnik Delo povedal, da ponujajo uveljavljeno tehnologijo, ki dobro deluje tudi na Madžarskem, to je snemanje registrskih tablic in prepoznavanje oblike vozila . "Odločili smo se, da ne eksperimentiramo in ponudimo standardizirano rešitev," je povedal.

V Darsu so pojasnili, da zdaj sledi pregled prispelih ponudb. "Naš cilj je, da bi pogodbo sklenili do začetka februarja prihodnje leto," so za STA pojasnili v družbi. Uvedba e-vinjete je načrtovana s 1. decembrom 2021.

Tak sistem imajo tudi na Madžarskem. Iz baze protikorupcijske komisije Erar je razvidno, da je madžarski veleposlanik v Darsu lobiral, da bi javno naročilo spremenili tako, da bi bilo sprejemljivo za čim širši krog ponudnikov, tudi iz Madžarske. Od tega stika so razpisno dokumentacijo enkrat spremenili, navaja Delo.

V Darsu so sicer za časnik pojasnili, da razpisne dokumentacije niso spreminjali zaradi stališča veleposlanika: "Javno naročilo je bilo na podlagi vprašanj različnih potencialnih ponudnikov, prejetih prek portala javnih naročil, spremenjeno le v manjšem delu, bistvene tehnične zahteve in zahtevnost referenc pa so ostale enake."

Podlago za uvedbo e-vinjet sicer daje novela zakona o cestninjenju, ki jo je DZ sprejel 21. oktobra. Novi sistem cestninjenja osebnih vozil bo deloval tako, da bodo kamere snemale registrske tablice, Darsovi nadzorni mehanizmi pa bodo bdeli nad tem, kdo je vinjeto plačal in kdo ne. Če jo je, se bodo podatki takoj izbrisali, če ne, bodo izbrisani ob koncu postopka.

Nakup e-vinjete bo mogoč preko aplikacije, spleta ali na bencinskih servisih. Vinjeta bo veljala eno leto od nakupa, in ne tako kot zdaj, ko velja do 31. januarja v letu, ki sledi tistemu, za katerega velja. V uporabi bodo ostale sedanje kategorije vinjet, torej letna, polletna in tedenska za tri različne kategorije vozil nosilnosti do 3,5 tone.

Cena naj bi po zagotovilih ministrstva za infrastrukturo ostala enaka. Sedaj je za letno vinjeto za osebni avtomobil treba odšteti 110 evrov, za mesečno 30, za tedensko pa 15 evrov.

Novi sistem e-vinjet bo nadomestil sedanji sistem, ki je v veljavi od leta 2008. Tovorna vozila in avtobusi z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone imajo medtem od aprila 2018 svoj sistem elektronskega cestninjenja DarsGo.