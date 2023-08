Čez Kamniško Bistrico montažni mostovi, v Braslovčah bi selili dve naselji

Dela za pripravo terena za začasni montažni most potekajo tudi na glavni cesti Šentjakob–Litija na odseku med naseljema Beričevo in Dol pri Ljubljani, kjer se je zaradi močno narasle Kamniške Bistrice in vejevja, ki je se zagozdilo v mostno konstrukcijo, posedel eden od nosilnih stebrov mosta. V naslednjih dneh bodo izdelani oporniki mostu, sledili bodo montaža mosta in priključitev ter asfaltiranje dostopnih poti, so navedli na spletni strani občine Dol pri Ljubljani.

Županja Domžal Renata Kosec je dejala, da so na občini zadovoljni, saj so dela stekla hitro, najprej čiščenje in odstranjevanje naplavin, nato pa tudi vse ostalo, potrebno za postavitev začasnega mosta. Na ta način se bo razbremenilo prometno obremenjeni center Domžal, kjer predvsem v času prometnih konic prihaja do zastojev.

Interventna dela za postavitev začasnega montažnega premostitvenega objekta potekajo, so pojasnili na direkciji. Nadomestni most bodo postavili dolvodno od obstoječega mosta, sprva pa je po navedbah direkcije predvidena vzpostavitev izmenično enosmernega prometa. V načrtovanju je tudi vzpostavitev dvosmernega prometa s postavitvijo dodatnega začasnega montažnega premostitvenega objekta, so dodali.

V domžalski občini je visoka deroča voda, ki je s seboj nosila podrto drevje, v vremenski ujmi v začetku avgusta močno poškodovala most čez Kamniško Bistrico pri Lidlu. Zato so ga morali zapreti, s tem pa je prekinjena tudi cestna povezava Domžale–Vir.

Kot so pojasnili na direkciji, v območju mosta čez Kamniško Bistrico v Dolu potekajo interventna dela za postavitev dveh začasnih montažnih premostitvenih objektov. Postavili ju bodo gorvodno od obstoječega mostu, vzpostavitev dvosmernega prometa pa načrtujejo do konca avgusta.

Pobudo za postavitev pontonskega mostu na tej lokaciji so sicer kmalu po ujmi na upravo za zaščito in reševanje naslovili zasavski župani, to je Hrastnika, Litije, Šmartna pri Litiji, Trbovelj in Zagorja ob Savi, skupaj z županoma Domžal in Dola pri Ljubljani. Gre namreč za pomembno povezavo širšega območja Zasavja z osrednjo Slovenijo, še posebej za tovorni promet, so pojasnili na domžalski občini.

Most na državni cesti Kamnik–Strahovica zaradi poškodb porušili

Deroča voda Kamniške Bistrice je poškodovala tudi most na državni cesti Kamnik–Stahovica v Zgornjih Stranjah. Kot so povedali na Občini Kamnik, so ga v četrtek porušili, saj so bile poškodbe konstrukcije tako velike, da ga je bilo treba v celoti odstraniti.

Na direkciji za infrastrukturo pa so povedali, da v tem tednu poteka tudi čiščenje struge Kamniške Bistrice. Na mestu porušenega objekta se bodo začela interventna dela za postavitev začasnega montažnega premostitvenega objekta, so dodali. Izmenično enosmerni promet bo vzpostavljen predvidoma v prvi polovici septembra.

Župani občin Cerklje na Gorenjskem, Dol pri Ljubljani, Kamnik, Komenda, Mengeš, Moravče, Trzin, Domžale in Lukovica so sicer na urad predsednice republike, vlado ter Upravo RS za zaščito in reševanje naslovili pobudo za vzpostavitev skupne tehnične pisarne za koordinacijo in usklajevanje priprave in izvedbe sanacijskih ukrepov na povodju Kamniške Bistrice. Pisarna bi skrbela za kakovostno in hitro izvedbo sanacije in s tem zaščito pred ponovnim ogrožanjem ljudi in premoženja, predlagajo.

V Braslovčah pretresajo možnost preselitve okoli 150 hiš

V občini Braslovče, kjer je narasla Savinja poplavila več kot 250 stanovanjskih objektov, medtem skupaj s stroko in državo pretresajo možnost preselitve dveh naselij na drugo, varnejšo lokacijo v občini. Po ocenah gre za okoli 150 hiš, kjer bi zgradili suhe zadrževalnike, s tem pa prispevali k širši poplavni varnosti, je dejal župan Tomaž Žohar.

"Iščemo optimalne rešitve, da socialno in finančno pomagamo vsem ljudem, ki so ostali brez domov. In drugo, da naredimo ukrepe, ki dolgoročno prispevajo k poplavni varnosti v celotnem porečju reke Savinje, od Solčave do Laškega. Da se to nikoli več ne ponovi," je pojasnil.

Poudaril je, da reka Savinja potrebuje svoj prostor in da v sodelovanju s stroko, ministrstvom za naravne vire in prostor, direkcijo za vode in hidrologi iščejo optimalne rešitve. Edina prava pot je po njegovem mnenju ta, da se Savinja na določenih mestih v primeru velikih voda kontrolirano razliva. In prvo tako razlivno območje je, kot je dejal, prav tam, kjer je zdaj poplavilo in kjer se je reka zgodovinsko gledano vedno razlivala."Slovenija je naredila napako, ko je v preteklosti urbanizirala območja, kjer so imeli vodotoki razlivna območja v primeru velikih voda. In mi želimo to popraviti. Po drugi strani pa pomagati vsem, ki so ostali brez domov," je poudaril.