Trije poslanci SDS se poslavljajo od vodstvenih položajev delovnih teles

Parlamentarci so v tem mandatu razrešili Miho Kordiša s predsedniškega mesta v odboru za delo in z mesta namestnika člana v preiskovalki o sumih političnega vmešavanja v delo policije. Razrešili so tudi Mojco Šetinc Pašek z mesta članice in šefinje preiskovalke o sumih nezakonitega financiranja političnih strank. Skupen imenovalec obeh je bil razdor z njunima strankama. Še eno podobno epizodo spremljamo v opoziciji.

"Glede na izjave, ki so bile oziroma niso bile podpisane, so sledile neke posledice. Med njimi je tudi to, da trije poslanci niso vabljeni na seje poslanskih skupin," je v torek povedala Jelka Godec, vodja poslancev SDS.

Kmalu po tem, ko Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh stranki niso obljubili zvestobe s podpisom, so v stranki podali predlog za odvzem članstva v delovnih telesih. Ker jim to avtomatsko ne bi odvzelo tudi vodstvenih položajev, so ta teden podali še en predlog in namesto njih že predlagali nove člane.

"Mi iz poslanske skupine ne moremo izključiti določenih poslancev," je povedala Godčeva in dodala, da so zaradi nepodpisanih izjav "pač stekli določeni postopki".

Postopki bodo rezultirali tudi v znižanju plač trojice, ki jo je v bran vzela prva med poslanci. "Jaz menim, da ima vsaka poslanka in vsak poslanec pravico in dolžnost, da sodeluje kot član. To se pravi, da ima glasovalno pravico tudi v vsaj enem delovnem telesu državnega zbora," je dejala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.