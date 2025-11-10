Tri prosta mesta za ustavne sodnike, predsednica prejela 13 prijav

V UPRS bodo z vsemi prijavljenimi kandidati, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, najprej opravili pogovore, nato pa bo predsednica opravila tudi posvetovanja s predstavniki poslanskih skupin parlamentarnih strank, nepovezanima poslancema in predstavnikoma narodnih skupnosti.

Predsednica republike lahko kandidate za prosti mesti sodnikov ustavnega sodišča predlaga izmed možnih kandidatov, ki so se odzvali na javni poziv, lahko pa predlaga tudi druge kandidate. Lahko predlaga tudi več kandidatov, kot je prostih mest sodnikov ustavnega sodišča. Za sodnika ustavnega sodišča je lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je dopolnil najmanj 40 let starosti.

Predsednica republike ob tem poudarja pomen skrbnega postopka imenovanja ustavnih sodnikov, ki s svojo neodvisnostjo in strokovnostjo zagotavljajo varstvo ustavne ureditve ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin.