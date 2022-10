Tri sestavine, brez katerih to zimo ne bo šlo

Njegove pozitivne lastnosti na človeško telo so medicinsko potrjene, velja za enega najmočnejših rastlinskih antioksidantov, pol pa je tudi aromatičnih hlapnih olj, ki mu daje značilen vonj in okus. Med drugim ingver vsebuje tudi terpen, ki deluje na enega od najbolj razširjenih prehladnih virusov. Poleg pomoči pri prehladu pa ima ingver tudi druge nepogrešljive pozitivne učinke na teo, med drugim ureja prebavo, odžene vplive stresa, odpravlja slabost in blaži glavobol, ženskam pa lajša menstrualne težave.

Marsikdo se ingverja zaradi svojega rahlo pekočega okusa izogiba, a svojemu zdravju boste z le redko katero sestavino naredili več dobrega kot s prav to začimbo. Človeštvo jo uporablja že dolgo, velja namreč za eno izmed najstarejših začimb, ki jo je človek začel uporabljati, že vrsto let je nepogrešljiv tudi v kitajski medicini, kjer ga ocenjujejo za zdravilo, ki pozdravi na stotine bolezni.

Tesna sorodnica ingverja je še ena v nizu sestavin, ki vam bo pomagala, da boste v prihajajočih mesecih kljubovali vsem prehladom in virusom. Tako kot ingver je tudi kurkuma izredno cenjena na vzhodu in tamkajšnji medicini, s katero kljubujejo predvsem vnetjem, sicer pa je nepogrešljiva pri prebavnih težavah, pa tudi pri težavah z jetri in žolčnikom. Kurkuma namreč uničuje toksine in patogene bakterije v črevesju, znižuje nivo holesterola in kortizola ter med drugim deluje antibakterijsko, antivnetno in antioksidativno. Kurkuma velja za naravni analgetik, ki celo zavira rast in širjenje rakavih celic v telesu, pozitivno vpliva tudi pri težavah s kožo. Kurkumin, ki ga najdemo v kurkumi, namreč stimulira jetra in žolčnik pri izločanju žolčnika in holesterola, poveča pa tudi izločanje zaščitnih snovi v želodcu, ki ščitijo želodčno steno.

Brez limone ne mine nobena jesen ali zima in je tudi sadež, ki se skoraj zagotovo vedno najde v hladilniku. Že ptički na drevesu čivkajo, da je izredno bogata z vitaminom C, saj s 100 grami limone zadovoljite kar 71 % dnevne potrebe po tem vitaminu, a vendarle ponuja še veliko več kot zgolj to. Med drugim limona vsebuje pektin, ki niža ravni nezdravega holesterola v krvi. Omenjeni agrum je tudi odličen pri nižanju povišane telesne temperature, spodbuja delovanje jeter, sicer pa velja za naravni pospeševalec delovanja imunskega sistema. Limona pomaga tudi pri lajšanju vnetega grla, lahko spijete kar limonin sok ali pa v topel zeliščni čaj kanete par kapelj limone.

Največja prednost Nutraluxa je, da nadomesti pet različnih prehranskih dopolnil. V enem odmerku namreč združuje izbrane učinkovine, ki jih telo potrebuje za kakovostno delovanje. Z enim shotom zaužijemo natančno odmerjen delež kurkume, ingverja, limonovega soka, vitaminov C, B6, B12, D in cinka, ki dokazano sodelujejo pri delovanju imunskega sistema. Poleg tega Nutralux ne vsebuje glutena, barvil, GSO, laktoze, soje, umetnih arom, umetnih sladil ali dodanega sladkorja. Izdelek lahko zaužijemo pred ali med obrokom ali po njem, najbolj priporočljivo pa je v dopoldanskem času. En shot zagotavlja dnevni odmerek dobrega počutja, pakiranje pa zadostuje za 33 dni.

Da bodo vaša jutra polna energije in dobrega počutja, pa je nekdanji profesionalni košarkar Luka Trekman razvil prehransko dopolnilo Nutralux Immune Shot , ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema, saj prispeva k sproščanju energije pri presnovi. Namenjen je vsem, ki skrbijo za svoje telo in želijo raven dobrega počutja dvigniti stopničko višje, vsebuje pa prav vse omenjene sestavine, ki vam v hladnejših mesecih leta pomagajo pri kljubovanju pred prehladi, virusi in slabim počutjem.

Luka Trekman je nekdanji profesionalni košarkar, ki je športno kariero nadaljeval kot osebni trener in vodja spletnega vadbenega programa. Ideja za ta izdelek se mu je porodila, ko je strankam svetoval glede prehranskih dodatkov za stimulacijo imunskega sistema in povečanje energije: 'Do izdelave produkta je prišlo v času zaprtja države, ko sem po spletu naročal produkte za izboljšanje imunskega sistema. Prvo naročilo je vsebovalo 5 različnih vrst vitaminov in mineralov v tabletah. Zelo me je motilo dejstvo, da sem imel polno omaro tablet, poleg tega pa se je hitro zgodilo, da sem kak dan nanje pozabil. Zato sem začel iskati rešitev. Na žalost sem našel samo neke praške, ki mi niso bili všeč. Tako se je rodila ideja, kaj če bi lahko samo spil en odmerek, ki bi vse to vseboval, kar želim imeti od vitaminov, mineralov in začimb. Tako je nastala ideja, ki se je spremenila potem v Immune Shot. Tako se je razvila ta ideja, ker nisem našel rešitve, ki sem jo želel'.

Zdaj je Luka svoj izdelek poslal na tržišče in želi si, da bi v poplavi dodatkov ljudje razumeli njegovo vrednost: 'Ne govorim, da so vsi takšni izdelki slabi, ampak menim, da je zelo pomembno, da v tak produkt res zaupaš. Vsak, ki se odloči dodajati neko prehransko dopolnilo, bi moral seveda dobro preveriti, iz kje izhaja. Proizvajajo ga v Ajdovščini, natančneje v tovarni Tosla, kjer smo skupaj izbrali najboljše sestavine, poleg tega so izdelek pregledali tudi na Biotehniški fakulteti, kjer smo prejeli rezultat odlične kakovosti. Izdelek ima tudi vse potrebne certifikate, tako da mu resnično lahko zaupate. Sam sem vedno strmel k visoki kakovosti, kar se tiče vnašanja prehranskih dodatkov, zato sem tudi ta produkt primarno naredil zase, da če že vnašam nekaj v svoje telo, da je to visoke kvalitete,' nam še pove Luka, ki se je s svojim produktov uvrstil tudi v 7. sezono priljubljenega projekta Štartaj Slovenija.