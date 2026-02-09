Tri svetnice MOL za predstavnice v svete javnih zavodov glasovale kar zase

Komisija je ugotovila, da je Ksenija Pišljar na 20. seji mestnega sveta MOL, ki je potekala 3. februarja 2025, glasovala za predlog sklepa o imenovanju štirih članov MOL v Svet javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane, pri čemer je bila za članico v Svet tega javnega zavoda predlagana tudi sama.

Na isti seji je zase glasovala tudi Frančiška Trobec, s tem ko je glasovala za predlog sklepa o imenovanju štirih članov MOL v Svet javnega zavoda Festival Ljubljana. Kot predstavnica MOL je bila za članico predlagana v Svet javnega zavoda Festival Ljubljana tudi sama, so sporočili iz KPK.

Marija Dunja Piškur Kosmač pa je na 21. seji mestnega sveta MOL, ki je potekala 17. marca 2025, glasovala za predlog sklepa o imenovanju predstavnice MOL v Svet Doma starejših občanov Ljubljana Vič–Rudnik, čeprav je bila v omenjeni Svet javnega zavoda kot članica MOL predlagana sama.