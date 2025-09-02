Tri tedne neprekinjenega ležanja v postelji z naklonom šest stopinj

Znanstveno-raziskovalno središče Koper v sodelovanju z izolsko splošno bolnišnico v tem tednu začenja raziskavo za italijansko vesoljsko agencijo. Vanjo je vključenih 21 odraslih, ki bodo tri tedne neprekinjeno ležali, medtem ko bo več kot 90 raziskovalcev spremljalo številne fiziološke odzive tako na funkcionalni kot na celični ravni, so navedli. Gre za simulacijo breztežnosti v vesolju.

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost ZRS Koper, bo v okviru mednarodne znanstvene študije Bed Rest 11 moških in 10 žensk ležalo v postelji z naklonom šest stopinj. V raziskavi bo sodeloval tudi mlad moški, oblečen v posebno vesoljsko obleko z integriranim sistemom za elektromišično stimulacijo in pasivno kompresijo na eni nogi.

icon-expand FOTO: ZRS Koper

icon-expand FOTO: ZRS Koper

Raziskava traja tri tedne. icon-picture-layer-2 1 / 2

Program si med drugim prizadeva raziskati medosebne in spolne razlike v fizioloških odzivih na simulirano mikrogravitacijo. Ob tem študija ponuja priložnost za razumevanje vpliva dolgotrajne telesne neaktivnosti na človeški organizem. Gre za simulacijo breztežnosti v vesolju, ki je hkrati tudi odličen model za proučevanje posledic gibalne neaktivnosti, še posebej pri starejših ljudeh ali bolnikih, so pojasnili. Vsi udeleženci in udeleženke so nastanjeni v posebnem oddelku izolske bolnišnice, kjer jim nudijo neprekinjen zdravstveni nadzor, individualno prilagojeno prehrano, ustrezno nego, možnost za pasivno razgibavanje in obiske. Pred, med in po ležanju potekajo različne meritve, odvzemi krvi in mišične biopsije.

Udeleženci so pod neprekinjenim zdravstvenim nadzorom. FOTO: ZRS Koper icon-expand