Tri tedne po stečaju Adrie: poslovneži tarnajo nad zamudnimi potovanji

Težavni so predvsem neugodni časi prihodov in odhodov. Adria Airways je letela zjutraj, zdaj leta na pomembna evropska letališča, ki so prej nudila hitre povezave naprej, pred popoldnevom ni. Tako lahko potovanje iz Ljubljane v Berlin denimo traja tudi 10 ur. Kar je ’mala katastrofa’ tudi za domači turizem.

Skoraj dve tretjini Adrijinih potnikov je bilo poslovnežev. Bližina letališča in dobre povezave domačega prevoznika so bile pomemben sestavni del službenih potovanj.

"Če danes želi nekdo opraviti kratek sestanek v Bruslju in odleteti z Ljubljane, za to potrebujetri dni," je povedala Matej Knaus izi Združenja turističnih agencij Slovenije.

"Petzvezdično doživetje ni to, dapristanete na letališču v Benetkah, seodpeljetes kombijemdo Ljubljane in greste nazaj. Gostov z visoko dodano vrednostjo na takšen način, s tako povezljivostjo, zagotovo ne bomo imeli," težave na terenu opiše Klaus.

Ko je govora o drugih letališčih, Miha Kovačič, direktor Kongresnega urada Slovenije, razloži, da sta tisti v Zagrebu in Benetkah za klasičnega gosta sprejemljivi alternativi, za poslovnega pa ne. "Tukaj se že vidi izpad. Mi se nadejamo, da jih nismo izgubili, da se bodo drugo leto vrnili," doda.

Na Brniku medtem mirijo, da se bodo do naslednjega poletja razmere umirile in vzpostavile boljše povezave. "To, da je Lufthansa v mesecu dni povezala kar štiri od svojih petih hubov z Ljubljane, kaže na povpraševanje z našega letališča in na moč trga, ki bo s poletnim voznim redom še večji," pa je optimističen Janez Krašnja iz Fraporta Slovenija.