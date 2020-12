Tri zimske donacije Varuha zdravja

Društvo Humanitarček bo s sredstvi poskrbelo za plačilo ogrevanja bivalnih prostorov starostnikov, ki bivajo pod pragom revščine. Ninna Kozorog, predsednica društva Humanitarček in Slovenka leta, je izrazila veselje, »da so stisko starostnikov spoznali pred začetkom kurilne sezone ter nam priskočili na pomoč z velikodušno donacijo, s katero bomo skupaj omogočili ogrevanje starostnikom. Vzajemna se je v tej zgodbi izkazala kot izjemen družbeno odgovoren partner s posluhom za najranljivejše.«

Pri Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje bodo nakupili računalniško opremo za otroke. Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje je povedala: »Izjemno hvaležni smo za donacijo Vzajemne v naš humanitarni program Veriga dobrih ljudi. S sredstvi bomo kupili 5 računalnikov za učence in dijake iz manj spodbudnih okolij in jim tako omogočili boljše možnosti za dostop do učnih vsebin in sodelovanje pri pouku na daljavo.«