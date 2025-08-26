Slovenija
Tri zlata, srebrno in bronasto odličje za slovenske mlade astronome
Slovenski mladi astronomi so na olimpijadi v Mumbaju dosegli zgodovinski uspeh. Osvojili so tri zlate medalje, eno srebrno in eno bronasto, kar je največji ekipni dosežek, odkar Slovenija tekmuje na tem prestižnem tekmovanju. Pogovarjali smo se tudi s tistimi, ki so našo državo zelo uspešno zastopali na mednarodnem mladinskem tekmovanju v Dubaju iz kemije. Kdo so torej mladi znanstveniki, ki upajo, da bodo nekoč pomagali reševati težave človeštva?
