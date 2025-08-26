Svetli način
Tri zlata, srebrno in bronasto odličje za slovenske mlade astronome

Mumbaj, 26. 08. 2025 19.36 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Barbara Bašić , Danica Jovanović
Slovenski mladi astronomi so na olimpijadi v Mumbaju dosegli zgodovinski uspeh. Osvojili so tri zlate medalje, eno srebrno in eno bronasto, kar je največji ekipni dosežek, odkar Slovenija tekmuje na tem prestižnem tekmovanju. Pogovarjali smo se tudi s tistimi, ki so našo državo zelo uspešno zastopali na mednarodnem mladinskem tekmovanju v Dubaju iz kemije. Kdo so torej mladi znanstveniki, ki upajo, da bodo nekoč pomagali reševati težave človeštva?

  • Iz SVETA: Tekmovanje v Dubaju
    04:48
    Iz SVETA: Tekmovanje v Dubaju
  • Iz SVETA: Odličen ekipni dosežek
    02:33
    Iz SVETA: Odličen ekipni dosežek
astronomija tekmovanje mumbaj dubaj kemija znanost
taralea
27. 08. 2025 13.18
Odlično, bravo starši in učitelji.
borjac
27. 08. 2025 10.09
+2
Mladi Slovenci z ponosom nosijo Slovensko zastavo po Svetu.
