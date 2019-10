Triažna fizioterpija učinkovito izboljšuje zdravljenje bolečin v hrbtu

Bolečine v hrbtu so pomemben javnozdravstveni problem, je izpostavila tudi direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz) Nina Pirnat. Pilotni projekt, ki je potekal pod okriljem Nijz v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki in sodelavci, po njenih besedah prinaša pomembne predloge novosti za zdravstveno obravnavo bolnikov z bolečino v hrbtu.

Ob začetku projekta je več kot 50 strokovnjakov različnih strok pripravilo osnutek smernic in kliničnih poti za obravnavno bolnikov z bolečino v hrbtu, ki so jim sedem mesecev sledili v Zdravstvenem domu (ZD) Trebnje, v celjskem zdravstvenem domu pa so bolnike sočasno obravnavali po zdaj ustaljeni praksi. V projekt so vključili delovno aktivno populacijo v starosti od 18 do 65 let.

Kot je pojasnil Alan Kacin s katedre za fizioterapijo na ljubljanski zdravstveni fakulteti, so v proces obravnave med drugim vpeljali triažnega fizioterapevta, ki je bolnika obravnaval najkasneje v enem tednu od pojava bolečine, bolniki pa so ga glade na težave nato obiskali do trikrat. Druga novost so bile zgodnje napotitve na specialno fizioterapijo za bolnike s hudo akutno bolečino, ki jim triažna fizioterapija pri bolečini ni pomagala.