Tridesetica tudi uradno, neuradno na Goriškem prek 31 stopinj Celzija

Neuradno smo 30 stopinj Celzija prvič namerili v soboto, ko jo je ob 15.20 izmerila samodejna merilna postaja v Novi Gorici. Ker gre za postajo, ki ne ustreza standardom Svetovne meteorološke organizacije, sicer ta meritev ne šteje kot uradna letošnja prva tridesetica.

31 stopinj Celzija v Novi Gorici FOTO: Arso

Uradno je tako 30 stopinj Celzija "padlo" danes, ko so jo ob 15. uri izmerili na merilni postaji Bilje pri Novi Gorici. Neuradno pa so temperature sicer danes še nekoliko višje, saj so na samodejni merilni postaji v Novi Gorici ob 15.30 izmerili že 31,3 stopinje Celzija. "Poletje" je sicer tudi drugod po Sloveniji. Uradne merilne postaje kažejo, da so le stopinjo pod tridesetico izmerili tudi v Ljubljani, dve stopinji manj pa v Črnomlju, Slovenj Gradcu ter na letališčih v Portorožu in Jožeta Pučnika.

Še topleje bo, sledijo plohe in nevihte