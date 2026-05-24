Tridesetica tudi uradno, neuradno na Goriškem prek 31 stopinj Celzija

Neuradno smo 30 stopinj Celzija prvič namerili v soboto, ko jo je ob 15.20 izmerila samodejna merilna postaja v Novi Gorici. Ker gre za postajo, ki ne ustreza standardom Svetovne meteorološke organizacije, sicer ta meritev ne šteje kot uradna letošnja prva tridesetica.
Uradno je tako 30 stopinj Celzija "padlo" danes, ko so jo ob 15. uri izmerili na merilni postaji Bilje pri Novi Gorici. Neuradno pa so temperature sicer danes še nekoliko višje, saj so na samodejni merilni postaji v Novi Gorici ob 15.30 izmerili že 31,3 stopinje Celzija.
"Poletje" je sicer tudi drugod po Sloveniji. Uradne merilne postaje kažejo, da so le stopinjo pod tridesetico izmerili tudi v Ljubljani, dve stopinji manj pa v Črnomlju, Slovenj Gradcu ter na letališčih v Portorožu in Jožeta Pučnika.
Še topleje bo, sledijo plohe in nevihte
Tudi v ponedeljek bo sončno z nekaj vzhodnega vetra. Agencija RS za okolje (Arso) napoveduje, da se bodo temperature še nekoliko dvignile. Čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija.
Spletna stran Neurje.si medtem napoveduje, da bi se lahko temperature do torka po državi povzpele celo do 32 stopinj Celzija.
V torek in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo.
V sredo sredi dneva in popoldne pa bodo začele nastajati plohe in nevihte, napoveduje Arso.