Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Tridesetica tudi uradno, neuradno na Goriškem prek 31 stopinj Celzija

Nova Gorica, 24. 05. 2026 15.21 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Vročina v Sloveniji

Na Goriškem je danes tudi uradno padla prva letošnja tridesetica. Ob 15. uri so 30 stopinj Celzija izmerili na merilni postaji Bilje pri Novi Gorici. A termometri so sicer pokazali še nekoliko višje temperature – na samodejni postaji v Novi Gorici so namreč le pol ure pozneje izmerili že 31,3 stopinje Celzija.

Neuradno smo 30 stopinj Celzija prvič namerili v soboto, ko jo je ob 15.20 izmerila samodejna merilna postaja v Novi Gorici. Ker gre za postajo, ki ne ustreza standardom Svetovne meteorološke organizacije, sicer ta meritev ne šteje kot uradna letošnja prva tridesetica.

31 stopinj Celzija v Novi Gorici
31 stopinj Celzija v Novi Gorici
FOTO: Arso

Uradno je tako 30 stopinj Celzija "padlo" danes, ko so jo ob 15. uri izmerili na merilni postaji Bilje pri Novi Gorici. Neuradno pa so temperature sicer danes še nekoliko višje, saj so na samodejni merilni postaji v Novi Gorici ob 15.30 izmerili že 31,3 stopinje Celzija.

"Poletje" je sicer tudi drugod po Sloveniji. Uradne merilne postaje kažejo, da so le stopinjo pod tridesetico izmerili tudi v Ljubljani, dve stopinji manj pa v Črnomlju, Slovenj Gradcu ter na letališčih v Portorožu in Jožeta Pučnika.

Še topleje bo, sledijo plohe in nevihte

Tudi v ponedeljek bo sončno z nekaj vzhodnega vetra. Agencija RS za okolje (Arso) napoveduje, da se bodo temperature še nekoliko dvignile. Čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija.

Spletna stran Neurje.si medtem napoveduje, da bi se lahko temperature do torka po državi povzpele celo do 32 stopinj Celzija.

V torek in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo.

V sredo sredi dneva in popoldne pa bodo začele nastajati plohe in nevihte, napoveduje Arso.

temperature vreme vremenska napoved

Na območju Lipc zasilno pristalo jadralno letalo

24ur.com 30 stopinj v Novi Gorici, temperature bodo še višje
24ur.com V Osilnici presegli 30 stopinj, na Babnem polju od minusa do 27 stopinj Celzija
24ur.com V Podnanosu in Tolminu 39 stopinj Celzija, v Novi Gorici pa kar 40
24ur.com Temperature znova narasle, na Goriškem skoraj 38 stopinj Celzija
24ur.com Nov oktobrski rekord: v Črnomlju namerili kar 31,3 stopinje Celzija
24ur.com 1. septembra prvič v zgodovini meritev več kot 35 stopinj Celzija
24ur.com Prihaja otoplitev: tudi do 30 stopinj Celzija
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
bibaleze
Portal
"Uf, ti si moj mali kit. Boš kaj shujšala?"
Celine Dion materi: "Tvoja moč me še vedno vodi"
Celine Dion materi: "Tvoja moč me še vedno vodi"
Najstnik vas morda odriva, a vas hkrati potrebuje bližje kot kdajkoli prej
Najstnik vas morda odriva, a vas hkrati potrebuje bližje kot kdajkoli prej
Družina je zanjo vedno na prvem mestu
Družina je zanjo vedno na prvem mestu
zadovoljna
Portal
Pri 83 letih gibčna, kot da bi bila stara 20 let
Nikoli ne boš verjela – sadež, ki lahko pomaga pri izgubi kilogramov
Nikoli ne boš verjela – sadež, ki lahko pomaga pri izgubi kilogramov
Vaša telesna drža odkriva več, kot si mislite
Vaša telesna drža odkriva več, kot si mislite
Tedenski horoskop: Strelci bodo nemirni, vodnarji imajo nove ideje
Tedenski horoskop: Strelci bodo nemirni, vodnarji imajo nove ideje
vizita
Portal
Bezgovega sirupa ne pripravljamo le zaradi okusa: to so njegovi učinki na telo
Kdaj pridobite kilograme? To lahko močno vpliva na razvoj raka
Kdaj pridobite kilograme? To lahko močno vpliva na razvoj raka
Tako se lahko zaščitite pred stresom
Tako se lahko zaščitite pred stresom
Kraj bivanja lahko pospeši ali upočasni staranje vašega telesa
Kraj bivanja lahko pospeši ali upočasni staranje vašega telesa
cekin
Portal
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
moskisvet
Portal
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
Še ena zvezdnica na OnlyFansu
Še ena zvezdnica na OnlyFansu
Kako učinkovito odpraviti bolečine v križu s preprosto vajo
Kako učinkovito odpraviti bolečine v križu s preprosto vajo
dominvrt
Portal
To se skriva v vaši steklenici za vodo, če jo samo splaknete
Kako prepoznati in naravno pregnati majske hrošče z vašega vrta
Kako prepoznati in naravno pregnati majske hrošče z vašega vrta
Gojenje zelišč: Vodnik za začetnike po korakih
Gojenje zelišč: Vodnik za začetnike po korakih
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
okusno
Portal
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Jo uporabljate tudi vi? Sestavina, ki poskrbi za rahle palačinke in hrustljave ocvrte dobrote
Jo uporabljate tudi vi? Sestavina, ki poskrbi za rahle palačinke in hrustljave ocvrte dobrote
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
voyo
Portal
Kotlina
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725