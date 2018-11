Tridnevni vikend

V hrvaškem podjetju so se odločili za poskus – kako bi bilo, če bi delali samo štiri dni, peti dan bi imeli za osebne opravke, rekreacijo, dom in družino. V enem naših podjetij preizkušajo, kako je, če delaš samo šest ur in si ob dveh že doma. V tretjem podjetju delajo tudi v parku, na potovanjih ... Osemurni delovnik izrinjajo nove oblike dela.