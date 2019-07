Jedrski reaktor pri Ljubljani, ki se ga 'ne da spraviti ob živce'

Rezultate raziskav, ki jih je opravil reaktorski center, so objavili v kot 300 znanstvenih člankih in več kot 600 objavljenih referatih.

V Dolu pri Ljubljani, par sto metrov zunaj obroča ljubljanske obvoznice in zaznave večine prebivalcev slovenske prestolnice, tiho stoji reaktorski center Instituta Jožef Stefan. V njem se nahaja prvi jedrski reaktor na ozemlju Republike Slovenije. Kako pomemben je, priča dejstvo, da so na reaktorju svojo profesionalno kariero začeli skoraj vsi jedrski strokovnjaki v Sloveniji.

V reaktorskem centru nas je sprejel dr. Leon Cizelj , vodja odseka za reaktorsko tehniko na Institutu. Kar je sledilo, je bil z razborno duhovitostjo začinjen pogovor o reaktorskem centru, jedrski energiji in energetski prihodnosti Slovenije."Reaktor Triga ni posebej nevaren reaktor. Se ga ne da spraviti ob živce," je o proizvodu podjetja General Atomic povedal jedrski strokovnjak. Reaktor, ki ima največjo moč 250 kilovatov, poganja 2,3 kilograma goriva. Za primerjavo, masa goriva v jedrski elektrarni v Krškem je nekaj manj kot 50 ton. "Toplotna moč je 250 KW, kar je približno toliko kot avtomobilski motor, nič več. A se ga da namerno spraviti ob živce, da začne z verižno reakcijo pospeševati, vendar se v milisekundi zaustavi zaradi vibracije goriva." Reaktor je tudi zaščiten pred pomanjkanjem vode, saj se v tem primeru začne hladiti na zrak. Varen je tudi pred potresi. Dr. Cizelj pravi, da je edini način, da pride do taljenja, ukinitev gravitacije. "Če pa ukinete gravitacijo, bomo imeli že druge težave."

"Reaktor, dovzeten za napake amaterjev"

Reaktor TRIGA je narejen za usposabljanje mladega kadra in je, kot pravi Cizelj, narejen tako, da je "zelo dovzeten za napake amaterjev". Reaktor, ki zaradi trenažne vloge ni v obratovanju 24 ur na dan, deluje že 53 let. Tako dolgo, da se je zamenjalo že več generacij strokovnjakov, ki so opravljali znanstveno delo na Institutu. Tako kot Westinghouse v NEK je tudi TRIGA še vedno v dobri formi. Ob tem dr. Cizelj poudarja, da bi se težave lahko pojavile pri reaktorski posodi. "Tukaj imamo sicer bazenček z aluminijasto oblogo. V Krškem pa je to železna 20 centimeterska jeklena posoda, ki jo obstreljujejo nevtroni. Posledica tega so radiacijske poškodbe. Te poškodbe lahko toleriraš od 60 do 80 let, potem pa stvar postane preveč krhka, da bi se lahko z njo igral. Krhka je lahko kot steklo, ko udariš, pa razpade."

Tako smo z dr. Cizljem zašli v številne teme, povezane z jedrsko energijo, njeno prihodnostjo, politiko globalnih jedrskih sil, prehodom v brezogljično družbo ter konflikti med jedrsko stroko in naravovarstvenimi aktivisti. Govorili smo o prednostih jedrske energije in njeni minimalni škodljivosti za okolje. Cizelj je ob tem poudaril, da je veliko nasprotnikov jedrske energije iz devetdesetih let, sedaj med njenimi zagovorniki, prav zaradi minimalnega vpliva na okolje. Pri tem se sklicuje na avtorja uspešnice Pandorina obljubaRoberta Stonea, ki je dejal, da se ne moreš hkrati boriti proti globalnemu segrevanju in jedrski energiji.